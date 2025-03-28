Як залучити гроші у громади, – підсумки Українського Жіночого Конгресу у Черкасах

Жінки в Україні беруть на себе неймовірні лідерські ролі – як в політиці, так і у бізнесі. Проте є над чим працювати

Фінансова грамотність, залучення донорських грошей для розвитку громад, додаткові економічні можливості, які надає держава. Практичні кейси з цих тем були обговорені на Українському Жіночому Конгресі, який відбувся 28 березня у місті Черкаси.

За словами співзасновниці Українського Жіночого Конгресу, віцеспікерки Верховної Ради України Олени Кондратюк, регіональний вимір – дуже важливий для УЖК: "Нам необхідно говорити про роль жінки не лише на загальнодержавному рівні, а й на регіональному. Ми вже бачимо зміну суспільної парадигми через нові функції і нові ролі жінок, набуті під час війни. Жінкам з радістю дають відповідальність. Але все ще не дають рівності в оплаті праці, прийнятті рішень".

Про те, як держава допомагає регіонам у залученні коштів міжнародних партнерів на відновлення, розповіла Перша заступниця Міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум. Вона навела статистичні дані, які підтверджують – за участі жінок відновлення ефективніше.

"У нас на сьогодні є 3 області, де на рівні сільських і селищних громад більше 50% жінок. Це Івано-Франківська, Закарпатська і Запорізька області. І ті громади, де на місцевому рівні більше депутаток-жінок, подаються на допомогу, виграють і отримують понад 60-70% грошей на відновлення", – додала Альона Шкрум.

Своїм досвідом залучення коштів від іноземних партнерів в громаду поділилася заступниця Куяльницького сільського голови з економічних питань Софія Ходюк. За сприяння програми ПРООН в її громаді розробили План відновлення і згодом потрапили в десятку пілотних громад, які отримали допомогу.

"Були визначені ключові напрямки: розвиток малого і середнього бізнесу; енергоефективні заходи; безпека громади. Ми залучили велику кількість жінок до реалізації цих проєктів", – похвалилася Софія Ходюк.

Про різні можливості для лідерства жінок розповіла депутатка Черкаської обласної ради, Голова Ради розвитку громад благодійного фонду "МХП-Громаді" Тетяна Волочай.

"Наш досвід показав: якщо жінок підтримувати, то вони починають впроваджувати якісні ініціативи, впливати на розвиток громад!" – вважає Тетяна Волочай.

Про те, як із б’юті-сфери перекваліфікуватися на успішну фермерку, розповіла засновниця Сімейної еко-ферми "МК Перепілочка" Маргарита Козаченко. Своїм успіхом вона завдячує підтримці жінок, а також грантовим програмам, в тому числі від "МХП-Громаді". Розвиваючи свій бізнес, Маргарита отримала кваліфікацію водія вантажівок, трактора та комбайна.

Сабін Фрейзер Гюнеш, Представниця ООН Жінки в Україні, під час Українського Жіночого Конгресу у Черкасах наголосила на важливості подальшої підтримки жіночих організацій:

"Жінки в Україні беруть на себе неймовірні лідерські ролі – як в політиці, так і у бізнесі. Але все ще існує потреба ділитися досвідом і вчитися одна в одної, а також формувати солідарність".