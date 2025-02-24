В Мариуполе заканчивается вода: как оккупанты доводят город до гуманитарной катастрофы (видео)

Оккупанты уже фактически подтвердили экологический кризис

Во временно оккупированном Мариуполе заканчивается вода. Из-за действий захватчиков город погружается в гуманитарную катастрофу.

Об этом сообщил руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко. Он рассказал, что с 3 марта жителям Мариуполя будут подавать воду с 06:00 до 09:00 утром и с 18:00 до 21:00 вечером. В остальное время давление в сетях будет минимальным.

Это, по данным Андрющенко, связано с обмелением Старокрымского водохранилища, которое началась еще в 2023 году. Все дело в том, что данное водохранилище является резервным и не предусмотрено для постоянного водоснабжения города. Однако после оккупации данный водоем стал основным.

"Из-за отсутствия воды из основного канала Северский Донец, увеличения нагрузки на инфраструктуру из-за массовой миграции россиян, усиленной рукож**сти оккупационных властей, уже весной Мариуполь начнет испытывать тотальную проблему по водоснабжению", — прогнозировал еще в декабре Андрющенко.

И вот теперь оккупационный водоканал своими графиками фактически официально подтвердил экологический кризис и неэффективное управлении ресурсами.

"Мариуполь продолжает погружаться в гуманитарную катастрофу с водоснабжением", — резуюмировал Андрющенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что море в Мариуполе и Кирилловке сильно отступило.