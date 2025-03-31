В одном из областных центров Украины воду будут подавать по графику: почему так произошло

Город переходит на почасовую подачу воды

Ровнооблводоканал вынужден идти на непопулярные шаги. Предприятие планирует снизить давление воды в сети в отдельные часы дня и ночью. Жители верхних этажей многоэтажек в определенный период могут остаться без воды вообще.

По информации от Ровнооблводоканала, такие меры вызваны сложной финансовой ситуацией предприятия. Долг водоканала уже превысил 115 миллионов гривен, из которых около 70 миллионов — задолженность за электроэнергию, а 45 миллионов — долг перед Ривнеазотом за очистку стоков.

"Мы оттягивали этот шаг, как могли, однако дальше так продолжаться не может. К почасовой подаче воды с пониженным давлением нас заставляет тяжелая финансовая ситуация, которая сложилась на предприятии из-за несоответствия наших тарифов реальной экономической ситуации", – объясняет и.о. директора Ровнооблводоканала Андрей Грухаль.

Почему вынуждены снижать давление в сети

Главной причиной проблем называют экономически необоснованный тариф для населения. По словам руководства водоканала, экономически обоснованная цена должна составить 57 грн 07 коп. за кубометр водоснабжения и водоотвода. В то же время население платит только 32 грн 60 коп. – тариф, не изменявшийся с довоенного 2021 года.

Предприятие регулярно предоставляет необходимые расчеты в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Однако из-за правительственного постановления, которое не рекомендует повышать стоимость коммунальных услуг для населения во время военного положения, тарифы остаются неизменными.

Ограничение давления воды будет происходить в часы наивысшего тарифа на электроэнергию и ночью. Это позволит предприятию хоть немного снизить затраты на электроэнергию.

На 2025 год Ровенский областной совет выделил предприятию 20 миллионов гривен, однако этой суммы недостаточно для решения проблемы. Обращения к городским властям, по словам руководства водоканала, остались без ответа.

Где можно набрать воду при отключении воды

Жители Ровно при отключениях смогут набрать питьевую воду на водозаборных колонках, расположенных по следующим адресам: ул. Белая, 61; ул. Согласия, 26; ул. Хорошо, 12; ул. Дворецкая, 71; ул. Нововодворская, 10; ул. Каменец-Подольская, 6; ул. Сердечная, 16; ул. Мицкевича, 9; ул. Железнодорожная, 13; ул. Шевченко, 48; ул. Табачника, 4; ул. Славы, 9; пров. Школьный, 11; ул. О. Олеся, 9; ул. Малоровенская, 55. Впрочем, нет гарантии, что колонки будут работать при ограничении подачи воды. Ранее представитель Ровнооблводоканала объяснял, что в случае блекаутов, вызванных российскими обстрелами, можно будет набрать оттуда воду, но колонки не могут заменить централизованное водоснабжение — они берут воду из городской сети, и не являются полностью автономными.

В отличие от некоторых городов Украины, в Ровно нет бюветов, поэтому альтернативой остается заказ воды на дом или ее покупка в магазинах. Как долго продлится почасовая подача воды – пока неизвестно.

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