30 главных норм нового правописания украинского языка. Прочтите, чтобы не путаться

Ответы на самые распространённые вопросы

Украинцы уже более 5 лет привыкают к новому правописанию украинского языка. Некоторые вопросы он значительно упростил, как к примеру, с числительным пів-, который теперь в основном надо писать отдельная, а некоторые наоборот.

"Телеграф" напомнит об основных 30 изменениях правописания, ссылаясь на пост начальницы отдела образования, молодежи и спорта Мостиского городского совета Надежды Гнатовской.

Основные 30 изменений в новом правописании

Директивная норма (без вариантов):

Латинский корень -ject- передаем с помощью "є": проєкт, проєкція, проєктор (как траєкторія). Пишем без "й" слова Ісая, Гоя, Соєр, Хаям; секвоя, фоє, єті и т.д. Вместе пишутся слова с первым иноязычным компонентом бліц-, екстра-, максі-, міді-, міні-, преміум-, топ-, флеш-; віце-, екс-; арт-, боди-, боді- (перед гласной), веб-, економ-, поп-, прес-, смарт- и тд: бліцновини, мінісукня, преміумклас, флешпам'ять, віцепрезидент, ексміністр, артгалерея, топменеджер (но "топ" не соединяется с числительными). Числительное "пів" с существительными пишется отдельно: пів року, пів яблука, пів Європи, але півзахисник, півмісяць, півострів. С помощью суффиксов -к-(а), -иц-(я), -ин-(я), -ес-(а) и т.д. от существительных мужского рода образуется существительное на определение лиц женского пола: директорка, верстальниця, філологиня, патронеса и т.д. Священник пишется с удвоением, как письменник. Пишем двотижневий, тривідсотковий, чотириярусний, но двохсотий, трьохтисячний, чотирьохмільйонний, чотирьохмільярдний. Дробные числительные: дві третіх, три четвертих (замість дві треті, три четверті). Российские фамилии, которые в языке оригинала заканчиваются на -ой, пишутся с -ий: Донський, Трубецький, Крутий. Но Лев Толстой. К мягкой группе существительных относятся имена Ігор, Лазар (Ігоря, Ігорю, Ігорьович; Лазаря, Лазарю, Лазарьович), а также слово хабар (хабаря, а не хабара). В обращениях форму звательного падежа приобретают оба слова: па‌не лейтена‌нте, бра‌те Пе‌тре, лі‌карю І‌горю, побрати‌ме Іва‌не. Сер, сір, гер в звательном падеже имеют такую же форму, что и в именительном. Названия виртуальных (социальных и др.) сетей в падеже имеют окончание -у : інстаграму, телеграму, фейсбуку, ютубу. Звук [h] передается буквой "г":госпіс, гостел, Гарвард, Гельсінкі, кроме некоторых европейских слов (хо‌бі, хоке‌й, хол, хо‌лдинг) и всех слов восточного происхождения (брахма‌н, джиха‌д, моджахе‌д, харакі‌рі). Английское буквосочетание [ck] воспроизводится украинской буквой "к" без удвоения: Ді‌кенс, Те‌керей, Бе‌кі, Бу‌кінгем. Немецкое буквосочетание [ei] передается как "ай(яй)":Віттгенштайн, Фляйшер; буквосочетание [eu] – как "ой": фройляйн, Нойбауер. В более древних заимствованиях немецкое буквосочетание [ei] передается в транслитерированном виде через "ей": крейцер, гросмейстер, Гейне, Лейпциг. Сватове, Синельникове склоняются, как Рівне (Сватового, Синельникового, Рівного), а Косово, Мукачево — як Дубно (Косова, Мукачева, Дубна). В названиях праздников и исторических событий с большой пишется только первая буква (День пам’яті та примирення), а в названиях государственных украинских праздников — все слова (День Незалежності України). С большой буквы пишутся местоимения Ви, Ваш как форма вежливости в обращении к одному конкретному лицу в письмах, официальных документах и т.д.: Повідомляємо Вам…, Вітаємо Вас…, у відповідь на Ваш запит. Ставятся отступы по обеим косным рискам: интетизм / аналітизм (окрім та/або, і/або, с/г, р/р, км/год и тд).

Вариативная норма, то есть правильно писать и так, и так:

Ґ, ґ на месте G, g в заимствованных именах собственных: Ґете і Гете; Ґуллівер і Гуллівер. Но поисковая система "Гугл", а не "Ґугл". Если без родового слова – с малой и без кавычек: гугл. Буквосочетание [th] в словах греческого происхождения можно передавать буквами "т/ф": етер і ефір, катедра і кафедра, міт і міф, Атени і Афіни. В словах, происходящих из древнегреческого и латинского языков, буквосочетание [au] можно передавать как "ав и ау": авдиторія і аудиторія, фавна і фауна, павза і пауза, лавреат і лауреат. В начале некоторых слов можно писать и: ирій, ирод, икати, ич (индика немає). В названиях церковных званий, титулов и чинов употребляем префиксы архи- та архі-: архимандрит і архімандрит, архиєрей і архієрей, архистратиг і архістратиг и тд. В родительном падеже существительных lll склонения можем писать окончания -и та -і: кро‌ви й крові, любо‌ви й любові, о‌сени й осені, со‌ли й солі, Ру‌си‌ й Русі, Білору‌си й Білорусі; гі‌дности й гідності, незале‌жности й незалежності, ра‌дости й радості, сме‌рти й смерті, че‌сти й честі. Названия городов в падеже могут иметь окончание -у (-ю) и -а (-я) Амстердаму і Амстердама, Лондону і Лондона, Парижу і Парижа, Чорнобилю і Чорнобиля (окрім назв міст із суфіксами -ськ-, -цьк-, -ець-, -ів- (-їв-), -ев- (-єв-), -ов-, -ин- (-ін-), -ач-, -ич-, елементами -бург-, -град- (-город-), -піль- (-поль-), -мир-, -слав-)). Мужские фамилии, оканчивающиеся на -ин, -ін, -їн, в дательном падеже имеют окончание -у и -ові: Яковишину та Яковишинові, Палладіну та Палладінові, Ільїну та Ільїнові. Фамилии прилагательного происхождения, оканчивающиеся на -ів (-їв), -ов, -ев (-єв), -ин, -ін (-їн) в звательном падеже могут иметь окончание -е: Що‌голеве і Щоголів, Глі‌бове і Глібов, Гуля‌єве і Гуляєв, Степани‌шине і Степанишин. В обращениях, состоящих из общего названия и мужской фамилии, в форму звательного падежа фамилию можно ставить, а можно и не ставить: д дру‌же Макси‌менку і друже Максименко, коле‌го Євгенищуку‌ і колего Євгенищук, па‌не Кова‌лю і пане Коваль. Но в обращениях к женщинам форму звательного падежа всегда имеют и общее название, и фамилию: добродійко Вариводо, пані Гаркуше, поетко Забашто.

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