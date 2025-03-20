НБУ засекретил информацию о санкциях против Порошенко и оттоке денег из его банка (документ)

Регулятор решил прикрыться банковской тайной

Национальный банк Украины отказался предоставить информацию о процессе отстранения от Международного инвестиционного банка (МИБ) его подсанкционного совладельца, пятого президента (2014-2019) Петра Порошенко и о финансовых последствиях этого решения регулятора для банка. НБУ засекретил эти данные, официально отнеся к категории "служебная информация" и "банковская тайна".

Об этом говорится в эксклюзивном ответе Нацбанка под №13-0009/21142 "Телеграфу", который поступил в редакцию 20 марта в ответ на наш запрос от 12 марта. Ответ подписала директор департамента коммуникаций НБУ Юлия Евтушенко.

"Правовые основания для предоставления Национальным банком Украины информации о мерах, принимаемых по вопросам оценки деловой репутации владельца существенного участия в АО "МИБ" Порошенко П.А. в порядке, определенном разделом ІІ Положения о лицензировании и с учетом требований Закона Украины "Об административной процедуре" отсутствуют, поскольку такая информация является служебной", — заявила она.

Представительница банка добавила, что регулятор уполномочивает служащего/служащих на осуществление надзора за деятельностью банка. В частности, за соблюдением им банковского законодательства на платежном рынке, обязательств перед клиентами и другими кредиторами. И такой служащий работает по Международному инвестбанку.

Ответ НБУ на запрос "Телеграфа"

"Соответственно, в АО "МИБ" уполномочен служащий распорядительным актом Национального банка Украины, который содержит гриф банковской тайны", — добавила Евтушенко.

Она не стала комментировать информацию об оттоке денег из Международного инвестбанка после появления информации о применении санкций СНБО к Петру Порошенко. А также давать оценку тому, был ли этим и другими шагами нанесен финансовый ущерб этому банку. Это тоже засекретили.

"Относительно вопроса о том, зафиксировал ли Национальный банк Украины аномалии или подозрительные движения в работе АО "МИБ" в рамках своих надзорных функций регулятора с 11-12 февраля 2025 года, сообщаем, что в соответствии со статьей 60 Закона о банках такая информация является банковской тайной", — отметила Юлия Евтушенко в эксклюзивном ответе "Телеграфа", который редакция публикует полностью.

Ответ НБУ на запрос "Телеграфа"

Напомним, что более месяца назад, 12 февраля 2025 года, действующий президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №81/2025 о применении к Петру Порошенко бессрочных санкций, которыми его лишили "права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими".

Таким образом, пятый президент должен был лишиться права распоряжаться и банком, в котором он является совладельцем и владеет крупнейшим портфелем акций — 64,98% акций на 1 января 2025 года, по официальным данным НБУ. Об этом писал "Телеграф" через месяц после применения санкций к Порошенко.

В то же время, ни тогда, ни на сегодняшний день Национальный банк не отчитался о выполнении соответствующего указа президента и об отстранении Петра Порошенко, согласно действующему законодательству, в соответствующем разделе на сайте НБУ — "Применение мер влияния к владельцам существенного участия в банках в виде временного запрета использования права голоса".

Поэтому "Телеграф" направил запрос в Государственное бюро расследований, которому подследственен Нацбанк, согласно ст. 216 Уголовного процессуального кодекса и ст. 5 Закона "О Государственном бюро расследований", чтобы узнать, усматривают ли правоохранители в этом нарушение и возможность привлечения к ответственности ответственных лиц НБУ по ст. 367 Уголовного кодекса (Служебная халатность) или других.

Однако в ГБР ответили, что предоставление разъяснений по поводу расследований действий/бездействия должностных лиц НБУ "не относится к компетенции Государственного бюро расследований".