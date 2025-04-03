Щасливі, молоді і в крутих вбраннях. Як Зеленські виглядали в день свого весілля

До весілля пара зустрічалася 8 років

Історія кохання Володимира та Олени Зеленських — яскравий приклад того, як можна побудувати блискучу кар’єру та одночасно ідеальну сім’ю з нуля. Вони у шлюбі вже понад 20 років і у них є двоє дітей, але з весіллям пара не поспішала.

Вони насолоджувалися життям, а одружитися вирішили через 8 років стосунків. "Телеграф" вирішив з’ясувати, яким було весілля Володимира та Олени Зеленських і як вони познайомились.

Як познайомились Володимир та Олена Зеленські

Познайомилися майбутній президент України та перша леді у рідному місті — Кривому Розі. Олена знала Володимира ще зі шкільних років — він був популярним у школі, носив на той час стильні речі і мав модну зачіску. Вони навчалися у паралельних класах і хоч перетиналися у школі, їхнє спілкування розпочалося вже у студентські роки.

Після отримання середньої освіти, Олена вступила до Криворізького технічного університету на факультет архітектури, а Володимир обрав юридичний факультет Криворізького економічного інституту. Їхні стосунки розпочалися у студентські роки.

Колега Зеленського Олександр Пікалов, який згодом став актором "Кварталу 95", розповідав, що Володимиру сподобалася Олена, але він не міг наважитися, щоб познайомитися з нею. Тому Пікалов дав йому ідею — він попросить відеокасету в дівчини, а Зеленський пізніше її поверне Олені.

За версією президента, їхнє знайомство відбулося по-іншому. Він розповідав, що побачив у руках Олени відеокасету стрічки "Основний інстинкт" і вирішив попросити її в неї. Тоді він і запитав номер телефону Олени.

Стосунки Зеленських до весілля тривали 8 років. Володимир зробив коханій пропозицію руки та серця у кіно. Свято свого кохання — весілля — пара зіграла у 2003 році.

За рік після весілля у пари народився первісток — донька Олександра. Зараз дівчині 20 років. У 2013 у подружжя з'явився син Кирило — йому зараз 12.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала Олена Зеленська до того, як стала першою леді. За час у статусі першої леді вона дуже змінилася — стала публічною, змінила стиль і часто представляє Україну на міжнародній арені. Однак до президентства чоловіка все було інакше.