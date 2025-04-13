Жили в Монголии и были строги с единственным сыном: что известно о родителях Зеленского и как они выглядят

Сейчас матери президента Украины 74 года, а отцу — 77

Практически каждому украинцу известно, что бывший "кварталовец", а теперь президент страны Владимир Зеленский родился и вырос в Кривом Роге, который на протяжении всей полномасштабной войны подвергается ракетным атакам россиян-оккупантов. Многих также интересует, что известно о родителях главы государства.

Зеленский был воспитан в интеллигентной семье. Его мама Римма Владимировна работала инженером, а отец Александр Семенович является профессором с научной степенью "Доктор технических наук". В интервью ВВС во время визита в Великобританию в июле 2024 года президент раскрыл, что воспитывали его в строгости.

"Я не думаю, что был какой-то особенный, у меня были очень хорошие родители. Они были иногда очень строгими ко мне. Я ходил в школу, как много разных обычных детей, но я должен был много учиться, читать правильные книги и иметь ценности обычных нормальных людей. Это в первую очередь", — поделился Владимир Александрович.

Родители Зеленского в молодости

Родители Зеленского — что о них известно

Александр Зеленский родился 23 декабря 1947 года в Кривом Роге. Он — математик и программист, с 1995 года занимает должность заведующего кафедрой информатики и информационных технологий Криворожского экономического института.

В течение 4 лет работал в Монголии, где участвовал в строительстве горно-обогатительного комбината в городе Эрдэнэт. ​Там же Зеленский-младший провел часть своего детства и окончил первый класс, а его отцу даже установили памятную стелу.

Александр Зеленский

Римма Зеленская родилась 16 сентября 1950 года. Она — инженер по образованию, имеет 40-летний трудовой стаж. Известно, что во время жизни с мужем в Монголии суровый климат подорвал здоровье женщины, после этого семье пришлось вернуться в Кривой Рог. В настоящее время находится на пенсии.

Александр и Римма Зеленские

Отговаривали от президентства

По словам президента, их семья была самой обыкновенной, поэтому жили они скромно. Оказывается, родители отговаривали Владимира Зеленского от участия в президентских выборах, которые состоялись в 2019 году.

"Он советовался с нами, но мы сказали, что это ему совсем не нужно. Это сплошная грязь. Но он так решил. Это его выбор. По крайней мере, я знаю, что он не будет воровать, и не даст никому воровать. У нас семья была скромная. Пока папа защитился и достиг всего… Так что он воспитывался не в богатой семье, а в обычной, рабочей", — рассказывала Римма в одном из своих немногих интервью.

Родители Зеленского присутствовали в зале парламента во время церемонии инаугурации сына. Фото: fakty

Напомним, что дедушка Зеленского по отцовской линии был ветераном Второй мировой войны. Ранее мы писали, как выглядит могила Семена Зеленского.