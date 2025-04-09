Суды массово отменяют штрафы от ТЦК: в Раде назвали виновных

Если все оформить правильно, можно штрафовать военнообязанных каждый день с утра до ночи

Массовая отмена судами штрафов от ТЦК, вынесенных по ст. 210 КУоАП "Нарушение правил военного учета" стала возможной из-за недоработки Минобороны в сборе информации из открытых реестров о военнообязанных гражданах.

Об этом "Телеграфу" рассказал нардеп от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности и глава ВСК по расследованию возможных нарушений законодательства при обороне государства Александр Бакумов. Он пояснил, что Минобороны и Генштаб ВСУ предлагали налагать на граждан штрафы около 150 тысяч гривен.

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— Если государство владеет определенными данными, то зачем вы за данные, которые не сообщены военнообязанным, стоящим на учете государства, будете применять меры административного взыскания. Если нет коммуникации Минобороны с другими государственными реестрами, то это вопрос к Минобороны, а не к гражданам Украины, военнообязанным. Пусть Министерство обороны поднимет пятую точку и договорится о порядке обмена информации с держателями других государственных реестров, — говорит народный избранник.

По его словам, они это делают довольно эффективно.

— А если где-то в конкретном подразделении ТЦК не было информации — кто-то недоработал, недоделал запрос, то это вопрос к ним. Зачем вы так относитесь к гражданам? Так можно каждый день с утра до ночи штрафовать. Поэтому та практика, которая складывается в украинских судах, что 90% штрафов отменяется — это вопрос качества административного материала, — говорит "слуга".

В то же время он подчеркнул, что 10% протоколов было составлено должным образом.

— Это как при оформлении полицейским административного материала за нарушение Правил дорожного движения. Не заполнил протокол? Не так драгер распаковал? Не предложили пройти анализ в наркологическом центре? Ну, нет административного взыскания. Сделали это должным образом? Лишение права управления. Это полная аналогия, – подытожил Александр Бакумов.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему копов не отправляют массово на фронт.