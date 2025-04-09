Настоящий хит Пасхи: в Украине теперь продают верхушки куличей (фото)

Идея получила эмоциональную поддержку в комментариях и взорвала сеть

Сеть супермаркетов "Сільпо" представила уникальный пасхальный продукт — отдельно выпеченные верхушки куличей. Именно ту часть, которую обычно все пытаются ухватить первой.

Об этом говорится на странице заведения в Instagram. Теперь, чтобы отведать любимый кусочек, не обязательно покупать целый кулич — достаточно приобрести только его "вершочек".

Цена за такое удовольствие составляет 49,99 гривен. Кулич весит 125 грамм.

"Мы в "Сильпо" стремимся создавать радость. Иногда из обыденных вещей, иногда там, где ее не ищешь. Так, мы нашли самый радостный кусочек кулича— верхушку. И подумали: а почему бы не сделать эту часть паски отдельно?", — прокомментировала директор по маркетингу "Сильпо" Екатерина Огуряева.

Креативную идею визуализировали в ролике-тизере, где в главной роли — "верхушка" человека, делящаяся философией радости и праздничного ожидания.

Над концепцией проекта работало агентство banda, которое также поделилось новостью в своем Instagram.

"Самая радостная часть Пасхи", — отметили в сообщении.

Как отреагировали украинцы

Сеть подорвали реакции людей и ценителей "верхушки". Идея получила эмоциональную поддержку в комментариях:

"Наконец-то сбылась мечта каждого ребенка!", — пишут восторженно пользователи.

В ответ на вопрос, кому достанется "нижняя" часть кулича, в "Сильпо" шутят: "А мы раньше времени укрыли всю площадь глазурью, чтобы и не существовало обиженных частиц".

Администратор Telegram-канала "Баба з воза" Анна Ковальчук подчеркнула хорошую инициативу разработчиков.

"Есть ощущение, что это немного грешновато, но от этого не менее гениально", — отметила она в посте.

Это креативное решение точно покорило сердца украинцев, которые, наконец, смогут насладиться лучшей частью кулича без необходимости покупать целую.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие украшения для пасхи к Пасхе будут самыми дешевыми. Самым дорогим вариантом украшения кулича оказались сухофрукты.