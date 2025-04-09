У местных властей было 10 месяцев на решение проблемы

Запланированные на май масштабные учения НАТО Dacian Spring 25 в Румынии, которые должны продемонстрировать скорость переброски войск в Черное море, отложили до осени. Причина – плохое состояние инфраструктуры.

Об этом сообщает румынское издание Europa Libera со ссылкой на источники в правительстве. В учениях должны были принять участие более 4 тысяч военных, в том числе две тысячи французов, которые должны были сформировать полноценную бригаду.

Военные были готовы, однако дороги, мосты и дренажные системы на стратегических маршрутах – нет. За 10 месяцев местные власти не смогли завершить подготовку, несмотря на официальные запросы из Минобороны Румынии, дипломатическое давление со стороны Франции, Бельгии и Люксембурга и принятие закона о выделении 1,3 млн евро.

Как признал министр развития Румынии, в настоящее время работы ведутся только на одном из мостов. Остальные объекты — на бумаге. Поэтому маневры в рамках программы Steadfast Defender, которая должна была усилить логистику на восточном фланге Альянса, откладываются. Официально обучение перенесли, чтобы не препятствовать предвыборной кампании в Румынии. Неофициально же речь идет о желании местных властей выторговать дополнительные средства на инфраструктуру.

В 2020 году в Украине состоялся запуск масштабной программы "Большая стройка" — государственного проекта обновления дорог, мостов, школ, больниц и спортивной инфраструктуры. В рамках этой программы было отремонтировано более 4 тысяч километров дорог государственного значения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Литве во время учений погибли четыре солдата армии США. Солдаты были направлены в Литву для поддержки операции "Атлантическая решимость" с целью обеспечения надежного сдерживания наземного совместно с союзниками и партнерами.