Audi вышла из рынка США. Как пошлины Трампа повлияют на цены на авто в мире

Некоторые модели авто могут просто исчезнуть с рынка.

Компания Audi объявила о прекращении поставок своих автомобилей в Соединенные Штаты. Причина – рекордные пошлины, которые ввел президент США Дональд Трамп. Логичный вопрос: как это повлияет на мировой автомобильный рынок и подешевеют ли автомобили Audi в Украине?

Чтобы разобраться в ситуации, "Телеграф" обратился к Станиславу Бучацкому, соучредителю и руководителю Института исследований авторынка, автомобильного эксперта и бизнес-консультанта.

Как новые пошлины влияют на автопроизводителей

"Что касается европейских автомобилей, изготовленных для американского рынка, то надо понимать, что они соответствуют американским стандартам. У них другая светотехника, другие стандарты безопасности, поэтому их труднее продать в Европе", — объясняет Бучацкий.

По его словам, даже если эти авто окажутся на складах, перенаправить их на другие рынки будет проблематично. Кроме того, существенно растет конечная цена реализации из-за новых пошлин.

"Американский рынок специфичен — там достаточно мало чисто европейских машин, изготовленных в ЕС. Большинство европейских брендов, представленных в США, производятся на заводах в Америке и Мексике", — отмечает эксперт. Поэтому эти огромные пошлины на них так сильно не повлияют.

Как тарифы повлияют на мировой авторынок

"На мировой авторынок пошлины, введенные Дональдом Трампом, очевидно повлияют, и это очень сильно, ведь американский рынок является крупнейшим в мире по количеству проданных автомобилей", — говорит Бучацкий.

По его мнению, ситуация приведет к перераспределению рынка и изменению цен для конечного потребителя. Производители скорее всего сконцентрируются на изготовлении определенных моделей непосредственно в США, а другие снимут с производства из-за невозможности конкурировать с американскими аналогами.

"Это повлияет на финансовые показатели заводов, но эффект будет отложен, а не мгновенным — подобно тому, как было с началом пандемии COVID-19, когда последствия мы почувствовали через несколько лет", — подчеркивает эксперт.

Что будет с предзаказами

В США значительная часть автомобилей покупается через систему предзаказов, когда клиент указывает желаемые параметры, вносит предоплату, а автомобиль производится индивидуально под него. Подорожают ли такие машины в США?

"Сейчас сложилась непростая ситуация. Поэтому да, контракт вроде бы есть, но если пошлины составляют 50%, то понятно, что дилер не будет работать настолько в минус. Интересно, как именно будут решать эту проблему", — рассуждает Бучацкий и добавляет, что случай беспрецедентен. До сих пор таких больших пошлин, которые по факту запретны, в истории еще не было.

Масштаб проблемы

Audi уже объявила о выходе из американского рынка. Но ведь в концерне VAG Group не только Audi. В концерн Volkswagen, частью которого является Audi, входят также Volkswagen, Škoda, Seat и другие бренды. Так столкнутся ли они с такими же проблемами?

"В Америке из концерна VAG присутствуют только Audi и Volkswagen. Однако это проблема не только этого автопроизводителя, а всех импортируемых в США европейских авто", — объясняет Станислав Бучацкий.

Он также напоминает, что значительная часть автомобилей Volkswagen и Audi производится непосредственно в США, поэтому повышенные пошлины будут касаться преимущественно тех моделей, которые производятся только в Европе.

Ранее "Телеграф" также объяснял, что пошлины Трампа обрушили рынки. Экономист рассказал, угрожает ли США финансовый кризис.