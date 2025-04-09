Как изменится цена подержанных авто в Украине из-за пошлин Трампа: прогноз эксперта

Больше всего пострадают американские покупатели, однако и для украинцев будут изменения

Президент США Дональд Трамп ввел рекордные пошлины на импортные автомобили и другие товары. Это привело к прекращению поставок некоторыми производителями на американский рынок. В частности, первой о выходе с рынка США объявила Audi.

Повлияет ли такая ситуация на авторынок Украины? "Телеграф" спросил об этом Станислава Бучацкого, соучредителя и CEO Института исследований авторынка.

"Нужно понимать, что большинство новых авто, которые попадают в Украину — не из США, а из Европы. Что касается подержанных авто, то около 70% поступают из Европы и только 20% — из США, преимущественно это битые автомобили, которые ремонтируют уже в Украине", — объясняет эксперт.

По словам Бучацкого, цены именно на подержанные автомобили из США в Украине действительно могут вырасти, но не по объективным причинам, связанным с пошлинами Трампа, а из-за ажиотажного спроса.

"Это количество подержанных авто на рынке ограничено. Некоторые люди уже начали отдавать себе отчет, что машины наверняка подорожают. Если подорожают новые авто или возникнет дефицит, то меньше таких авто потом окажется на вторичном рынке. На волне ажиотажа или паники могут возрасти цены на американские машины в Украине", — отмечает эксперт.

Эксперт обращает внимание на то, что большинство американских автомобилей украинцы покупают на аукционах: "Автомобили на аукционах подорожают, потому что люди будут готовы давать за них больше денег, чем еще месяц назад. Особенно, я думаю, мы почувствуем это на электромобилях, которые больше всего везут к нам из США", — прогнозирует он.

Таким образом, хотя прямого влияния пошлин Трампа на украинский авторынок нет, косвенные последствия могут ощущаться — особенно для тех, кто планирует покупать электромобили американского производства.

Также ранее "Телеграф" рассказывал, что пошлины Трампа разрушают американскую экономику. Bloomberg пишет о шокирующих последствиях.