Вражеский БПЛА "Молния" атаковал многоэтажку в Харькове: чем он особенный (фото)

В доме вылетели окна

Взрыв в Харькове раздался 2 апреля. Россияне ударили беспилотником по многоэтажке. Есть раненые, среди которых ребенок.

Об этом в соцсети сообщил мэр Игорь Терехов. По его словам, речь идет об ударном БПЛА "Молния".

"БПЛА ударил по 8-му этажу многоквартирного дома в Киевском районе города. Пожара, к счастью, нет — в доме вылетели стекла. Во дворе уничтожено шесть авто. На месте уже работают все коммунальные службы и волонтеры", — рассказал Игорь Терехов.

По предварительным данным, в результате очередного военного преступления России пострадали пять человек, среди которых 10-летний ребенок.

"Двое раненых госпитализированы, еще двум пострадавшим медицинская помощь оказана на месте", — добавил мэр Харькова.

БПЛА "Молния" — что известно

БПЛА "Молния", также называемый "Привет-82", является дроном-камикадзе с прикрученным к нему боекомплектом. При этом этот дрон имеет неустойчивую навигацию и собран, грубо говоря, "на колене". Россияне используют эти дроны для атак на многоэтажные дома, в которых проживают гражданские.

Для производства "Молнии" россияне используют самую дешевую китайскую электронику. Корпуса в этом беспилотнике изготовлены из фанеры, шпона, пенопласта и 18-миллиметровых алюминиевых труб. Чтобы собрать этот аппарат, понадобится около двух часов.

Дрон оснащен системой автопилота с квадрокоптером и не имеет GPS-модуля, поэтому управляется оператором исключительно вручную.

Характеристики:

тип – FPV-крыло,

размах крыла – 1140 сантиметров,

хорда – 200 сантиметров,

батарея – 5 000 мАч Li Ion,

связь — ERLS (такая же, как и на FPV),

полезная нагрузка – 3 – 5 килограмма,

дальность – 20 – 40 километров,

скорость – 20 – 25 метров в секунду,

максимальная высота – 3 километра,

модификации — "Молния-1" — с одним двигателем, "Молния-2" с двумя двигателями,

приблизительная стоимость производства – около 300 долларов.

Ранее "Телеграф" писал, что армия Российской Федерации уже использовала эти дроны для атак.