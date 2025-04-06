Трамп может готовить жесткий ультиматум Украине: СМИ узнали детали

Ситуация в мире стала очень хаотичной

Украина может столкнуться с тяжелым выбором между подписанием выгодного России мирного соглашения и прекращением американской военной помощи. Однако в любом из вариантов Киев может продолжать полагаться на помощь Европы.

Об этом говорится в статье британского журналиста Дэниела Джонсона для издания The Telegraph. Он подчеркивает, что несмотря на колоссальное давление российской военной машины, украинская армия остается непобежденной. Однако российская пропаганда все же смогла пробраться в Белый дом, из-за чего в администрации Дональда Трампа скептически оценивают шансы Украины на победу.

При этом автор материала отмечает, что сам Трамп к Украине относится, как к "дочерней компании, полностью принадлежащей Америке". Этом обоснованы его проекты сделок по полному контролю за украинскими полезными ископаемыми и ядерной энергетикой.

"Ничто не может быть определенным с тех пор, как политика США превратилась в отрасль теории хаоса и возникла вакансия на роль лидера свободного мира. Но пока Владимир Зеленский остается у руля в Киеве, Украина не капитулирует ни перед Москвой, ни перед Вашингтоном", — говорится в материале.

Отмечается, что Украина уже согласилась на прекращение огня на море и обстрелов энергетических объектов, в надежде добиться прекращения огня, хотя это скорее было выгодно России. В Кремле тем временем продолжают повышать ставки и потребовали прекратить поставки оружия Украине, а затем и вовсе захотели отставки Зеленского.

Сама Украина ощущает сложности с экономикой, однако они не настолько критичны, чтобы говорить о серьёзных проблемах. Кроме того определенная усталость от войны среди населения есть, но какой-то реакции против Зеленского не наблюдается. Автор материала убежден, что "на бумаге Украина держится и будет держаться бесконечно".

Однако ситуация может измениться, если оставить ее без оружия и в администрации Трампа есть много людей, которые этого хотели бы. Но отказ от Украины даст сигнал Китаю, что тот может забрать Тайвань. Кроме того, сама Россия уже облизывается на Сувалкский коридор, который соединяет Литву с Польшей и разделяет Беларусь от Калининградской области.

На фоне этого Европа похоже не сможет отказаться от поддержки Украины, поскольку если она останется без поддержки США, то ее безопасность будет во многом зависеть от боеспособности ВСУ, как самой крупной, боеготовной и оснащенной армии на континенте. А если ее заставить прекратить сопротивление и отдать часть своей территории, согласно хотелкам Москвы, то боевой дух нации может быстро развалиться.

"Таким образом, в обозримом будущем у европейцев (включая, в данном случае, и британцев) не будет иного выбора, кроме как продолжать укреплять украинскую оборону, даже ценой откладывания на потом своих амбиций по восстановлению собственных вооруженных сил до уровня, близкого к уровню времен Холодной войны", — сказано в материале.

Напомним, ранее "Телеграф" писал со ссылкой на NYT, что переломный момент в тактике США все ближе, ведь Путин не ответил "взаимностью" Трампу.