Стало известно, почему Россию не внесли в список пошлин Трампа

Президент США принял решение не смешивать два вопроса

Дональд Трамп объявил о тарифах в размере 25% на весь импорт автомобилей и их комплектующих. Украина тоже в списке, а вот Россию не внесли, поскольку сейчас ведутся переговоры по поводу российско-украинской войны.

Об этом заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. Об этом он сказал в интервью для ABC News.

"Очевидно, что переговоры между Россией и Украиной продолжаются, и я думаю, что Дональд Трамп принял решение не смешивать эти два вопроса. Это не значит, что к России будут относиться иначе, чем ко всем остальным странам", — сказал чиновник, отвечая на вопрос, почему РФ не попала в список.

На возражение и уточнение ведущего Хассет добавил, что сейчас неуместно вбрасывать новый элемент в переговоры прямо посреди процесса. Он также подчеркнул, что обсуждаемый на переговорах вопрос затрагивает тысячи жизней.

"Вы действительно советуете в разгар переговоров, которые затрагивают жизни стольких американцев, украинцев и россиян, добавить в повестку дня совершенно новый вопрос?… Нет, нет. Это неуместно — бросать новый элемент в переговоры прямо посреди процесса. Россия находится в процессе переговоров о мире, который затрагивает буквально тысячи жизней, и именно на этом сейчас сосредоточен президент Трамп", — сказал Кевин Хассетт.

Что известно о том, почему РФ не попала в список пошлин Трампа

Напомним, в среду, 2 апреля, президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин против многих стран мира.

В этот список не попали следующие страны: Россия, Белоруссия, Куба и Северная Корея. Позже представители Белого дома в комментарии СМИ пояснили, что меры не были введены, поскольку такие страны и так находятся под санкционными ограничениями и соприкасаются со значительными тарифами.

Также еще одной из причин называлось то, что из-за введенных санкций между США и Россией нет торговли (хотя это не совсем так, поскольку минимальная торговля сохраняется).

Ранее "Телеграф" писал, что искусственный интеллект оценил последствия новых тарифов для Украины и мира.