"Это наши интересы по безопасности": Бербок высказалась о вступлении Украины и Молдовы в ЕС

В Германии считают логичным дальнейшее движение в этом направлении

Европа потратила много времени, когда Венгрия "примешивала" к этому процессу политические вопросы. В то же время этими пробелами воспользовались другие игроки. Расширение Евросоюза – это его интересы безопасности.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, отвечая на вопросы корреспондента Новини.LIVE.

"Кто угодно может стать членом ЕС, если отвечает критериям. То есть это основа нашего Европейского Союза. Статус кандидата есть у Украины и у Молдовы. Этот шаг был сделан еще в прошлые годы", – пояснила Бербок.

По ее словам, в этом вопросе нельзя иметь разных политических мнений. Если выполнены определенные условия, открывается первый кластер. Глава МИД сказала, что с точки зрения Германии это просто логично, что ЕС должен двигаться по этому пути дальше.

Также Бербок напомнила, что последние два года наблюдалось, что один член ЕС по разным вопросам политические моменты "примешивал к этому". Это неправильно и не предусмотрено в этих процессах.

"Поэтому я хочу четко сказать на этом месте, это касается также и Западных Балкан, мы потеряли много времени и эти пробелы были использованы другими акторами. Это наши собственные интересы относительно безопасности — расширение процесса, расширение ЕС, что касается Украины и Молдовы", — сказала министр.

Ранее народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС, бывший глава СБУ (2006-2010, 2014-2015) Валентин Наливайченко назвал срок, когда Украина наконец-то присоединится к ЕС.