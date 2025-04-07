Вы в розыске ТЦК? Как это исправить

Есть пять оснований для того, чтобы разыскивало ТЦК

В приложении "Резерв+" может появиться отметка о нарушении правил воинского учета. Такая отметка свидетельствует, что лицо оглашено в розыск для привлечения к ответственности.

Об этом рассказывают специалисты юридической компании "INSEININ". Нарушениями правил учета считается:

неявка по повестке;

необновление военно-учетных данных в установленный срок;

не постановка на воинский учет;

игнорирование направления на прохождение ВВК;

несообщение об изменении личных данных (места проживания, семейного положения и т.п.).

Как сняться с розыска

Украинцы могут самостоятельно сняться с розыска, уплатив штраф дистанционно. Это стало возможным благодаря принятому законопроекту №12093, изменившему порядок наложения административной ответственности.

Если лицо согласно с нарушением, оно может подать соответствующее заявление — лично, по почте в ТЦК или через "Резерв+".

В заявлении следует указать, что:

вы не отрицаете нарушения;

соглашаетесь на дистанционное рассмотрение дела;

согласны на административную ответственность без личного присутствия.

Что дальше

После получения заявления начальник ТЦК выносит постановление о штрафе.

Минимальная сумма штрафа — 17 000 грн. Если оплатить в течение 10 дней, предоставляется 50% скидка.

Уплата штрафа является основанием для снятия розыска, следовательно – отметка в "Резерв+" исчезнет, отмечают юристы.

Напоминаем, что есть несколько способов узнать, в розыске ли человек. Первый – лично обратиться в ТЦК. В местном центре комплектования можно уточнить, есть ли вызовы на ваше имя или находится в списках розыска. Однако юристы предостерегают, что в случае уклонения гражданина могут задержать или потребовать объяснений на месте.

Второй способ – проверка через Национальную полицию. Правоохранительные органы могут предоставить информацию о наличии личности в базе розыска. Для этого следует обратиться в отделение полиции с паспортом и подать соответствующий запрос.

Третий – проверка на государственных сайтах. Соответствующие данные могут быть доступны в разделах розыска на сайтах государственных органов, например Министерства внутренних дел Украины. Для этого необходимо ввести личные данные, такие как фамилия, имя и год рождения.

Также можно найти информацию о судебных постановлениях об уклонении от мобилизации в Едином государственном реестре судебных решений.

Ранее "Телеграф" писал, как проверить свой статус в реестре "Оберег". Реестр взаимодействует с другими государственными базами.