В "Резерв+" высветилось "нуждается уточнения": что это значит и почему нельзя игнорировать

Есть четыре причины, по которым может появиться такая отметка

Статус "нуждается уточнения" появиться в приложении "Резерв+". Он указывает на то, что в реестре "Оберег" либо отсутствуют, либо некорректно внесены данные о военнообязанном.

Детальнее об этом рассказали специалисты юридической компании "INSEININ". По их словам, такая отметка в приложении означает, что фактически гражданин считается не внесенным в базу военнообязанных, а его правовой статус — неопределенный.

Основные причины появления статуса:

мужчина не стоит на учете или был с него снят;

гражданин не встал на учет вовремя;

ошибки или халатность работников ТЦК;

ликвидация ТЦК, при котором лицо стояло на учете.

Какие могут быть последствия

Отсутствие военно-учетных данных в реестре может иметь последствия, а именно:

невозможность получить отсрочку от мобилизации или бронирования;

отказ в обучении, трудоустройстве или выезде за границу;

риск задержания при проверке документов полицией или работниками ТЦК.

Что делать в таком случае

Юристы советуют не медлить и обратиться в ближайший ТЦК для уточнения и обновления данных. Процедура обычно предполагает:

Уточнение личных и военно-учетных данных.

Присвоение военной специальности.

Выдача обновленного военно-учетного документа.

В случае необходимости прохождение ВВК для установления пригодности.

Данные автоматически регистрируются в "Оберег", после чего в "Резерв+" исчезает отметка "нуждается уточнение", а пользователь сможет создать электронный военный билет, добавили правоведы.

Напомним, "Резерв+" — это официальный цифровой сервис, в котором можно не только пользоваться электронным документом, но и проверять собственный статус в реестре. Также сервис позволяет подать запрос на отсрочку или сгенерировать электронное направление на ВВК. Поэтому так важно наличие актуальных данных в системе.

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