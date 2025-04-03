Отметка в "Резерв+" о нарушении: как ее убрать
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Юристы объяснили, какое заявление и куда подавать
Не уточнили свои военно-учетные данные более 6 миллионов военнообязанных в прошлом году. Соответственно, в мобильном приложении "Резерв+" многие мужчины увидели отметку о нарушении правил воинского учета, что фактически означает административный розыск.
Об этом подробнее рассказали юристы компании "Inseinin". По словам специалистов, наиболее распространенными причинами розыска являются:
- неявка по повестке;
- несвоевременное уточнение военно-учетных данных;
- несостояние на воинском учете;
- игнорирование направления на ВВК;
- сообщение об изменении персональных данных.
Как сняться с розыска
Как отмечают юристы, розыск отменяется после закрытия дела об административном правонарушении или оплаты штрафа. Процедура включает следующие этапы:
- Объявление в розыск.
- Составление протокола об административном нарушении.
- Рассмотрение дела и вынесение постановления о штрафе.
- Оплата штрафа.
- Снятие с розыска после подтверждения оплаты.
Новый механизм оплаты штрафа дистанционно
Законопроект №12093 предусматривает возможность дистанционного рассмотрения административного дела без присутствия военнообязанного. Если человек признает нарушение и соглашается со штрафом, он может подать заявление:
- почтой в ТЦК по месту нахождения на учете;
- через мобильное приложение "Резерв+".
После получения заявления начальник ТЦК в течение трех дней выносит постановление о штрафе в минимальном размере 17000 грн. Однако если штраф оплатить в течение 10 дней, предоставляется скидка 50% (сумма уменьшается до 8 500 грн).
После оплаты военнообязанный должен передать квитанцию в ТЦК, после чего его снимают с розыска, а соответствующая отметка исчезает из "Резерв+".
Ранее "Телеграф" писал, как проверить, находитесь ли вы в розыске ТЦК. Есть четыре основания, по которым вас могут разыскивать.