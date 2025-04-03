Отметка в "Резерв+" о нарушении: как ее убрать

Юристы объяснили, какое заявление и куда подавать

Не уточнили свои военно-учетные данные более 6 миллионов военнообязанных в прошлом году. Соответственно, в мобильном приложении "Резерв+" многие мужчины увидели отметку о нарушении правил воинского учета, что фактически означает административный розыск.

Об этом подробнее рассказали юристы компании "Inseinin". По словам специалистов, наиболее распространенными причинами розыска являются:

неявка по повестке;

несвоевременное уточнение военно-учетных данных;

несостояние на воинском учете;

игнорирование направления на ВВК;

сообщение об изменении персональных данных.

Как сняться с розыска

Как отмечают юристы, розыск отменяется после закрытия дела об административном правонарушении или оплаты штрафа. Процедура включает следующие этапы:

Объявление в розыск.

Составление протокола об административном нарушении.

Рассмотрение дела и вынесение постановления о штрафе.

Оплата штрафа.

Снятие с розыска после подтверждения оплаты.

Новый механизм оплаты штрафа дистанционно

Законопроект №12093 предусматривает возможность дистанционного рассмотрения административного дела без присутствия военнообязанного. Если человек признает нарушение и соглашается со штрафом, он может подать заявление:

почтой в ТЦК по месту нахождения на учете;

через мобильное приложение "Резерв+".

После получения заявления начальник ТЦК в течение трех дней выносит постановление о штрафе в минимальном размере 17000 грн. Однако если штраф оплатить в течение 10 дней, предоставляется скидка 50% (сумма уменьшается до 8 500 грн).

После оплаты военнообязанный должен передать квитанцию в ТЦК, после чего его снимают с розыска, а соответствующая отметка исчезает из "Резерв+".

Ранее "Телеграф" писал, как проверить, находитесь ли вы в розыске ТЦК. Есть четыре основания, по которым вас могут разыскивать.