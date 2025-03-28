Могут ли вас оштрафовать за старый военный билет

Есть семь оснований для обновления документа

Во время военного положения все мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетные документы. Однако грозит ли штраф тем, кто до сих пор пользуется военным билетом старого образца?

"Телеграф" рассказывает, когда нужно заменить документ. В прошлом году в Украине были введены новые образцы военно-учетных документов.

Однако согласно постановлению Кабинета Министров №559, документы старого образца остаются в силе до момента их замены. Это означает, что если военнообязанный имеет старый военный билет, но он в надлежащем состоянии и содержит актуальные данные, никаких санкций за это нет.

Когда нужно обновить военно-учетный документ

Обновление документов обязательно в следующих случаях:

при взятии на воинский учет;

если призывник не получал военно-учетный документ до 18 мая 2024;

при смене категории военной службы;

если в старом документе нет места для внесения изменений;

если данные о военном билете не соответствуют государственному реестру;

в случае потери или повреждения документа;

если лицо хочет заменить документ на новый по собственному желанию.

Какие военно-учетные документы действуют

Сегодня существует несколько видов военно-учетных документов:

приписное свидетельство (для мужчин в возрасте до 25 лет);

военный билет или удостоверение офицера запаса;

временное удостоверение (на период ожидания нового документа, выдавалось ранее "ограниченно пригодным");

военно-учетный документ нового образца;

электронный военный билет в приложении "Резерв+".

Могут ли оштрафовать за старый военный билет

Если военнообязанный имеет действительный документ, оформленный до 18 мая 2024, его не могут оштрафовать за его использование. Однако, если документ содержит устаревшие или неправильные данные, его необходимо обновить, иначе могут возникнуть вопросы со стороны представителей ТЦК и правоохранительных органов.

Таким образом, военный билет старого образца не является основанием для штрафа. Однако важно следить за актуальностью информации в нем и обновлять по необходимости.

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