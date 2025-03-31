Родился в Курске и был министром в Украине: что известно про Павла Климкина и куда он пропал

Бывший министр иностранных дел появляется в украинском медиапространстве

Павел Климкин — бывший министр иностранных дел Украины, который ушел с должности с приходом к власти Зеленского. После этого не занимал государственные должности в новом правительстве. Однако, он не потерял свое медийное присутствие и часто дает интервью или комментирует важные события в Украине и мире с точки зрения дипломатии.

"Телеграф" расскажет, что известно про Павла Климкина, который возглавлял МИД Украины с 2014 до 2019 года.

Павел климкин. Фото: Getty Images

Павел Климкин — что о нем известно

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин родился в российском Курске 25 декабря 1967 года, сейчас ему 57 лет. Школу он закончил в Киеве, затем учился в Московском физико-техническом институте, а после учебы вернулся в Киев. Свою карьеру Климкин начинал с работы научным сотрудником в Институте электросварки им. Патона НАН Украины.

Однако уже в 1993 году ушел из Института и начал строить карьеру в дипломатии. Сначала Павел Климкин был аташе, затем работал секретарем Департамента военного контроля и разоружения в МИД Украины. Первая заграничная работа дипломата была в посольстве Германии, там он был секретарем в период с 1997 по 2000 год.

Его карьера в Министерстве иностранных дел продолжалась и шла в гору. Уже в 2012 году Климкин был назначен послом Украины в Германии. А уже 19 июня 2014 года Павел Анатольевич Климкин был назначен на должность министра иностранных дел Украины. Он работал в правительстве Яценюка и Гройсмана за президентства Петра Порошенко и частично Владимира Зеленского.

После прихода к власти "зеленой команды", 17 мая 2019 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что уходит в отставку.

Где сейчас Павел Климкин?

В ноябре 2020 года эксгенпрокурор Руслан Рябошапка вместе с бывшим министром финансов Александром Данилюком и экс-министром иностранных дел Павлом Климкиным основали Центр национальной устойчивости и развития. Они заявляли, что это будет центр борьбы с кризисами в Украине. По их словам, приоритетными направлениями работы должны стать — национальная безопасность, верховенство права, деолигархизация и борьба с коррупцией. В Центре отметили, что открыты к сотрудничеству и расширению команды.

Работает ли в этом Центре национальной устойчивости и развития Павел Климкин сейчас — неизвестно. На его странице в Facebook указано, что он политик. Также он не пропадает из медийного пространства — его приглашают в эфиры, как дипломата и представляют, как бывшего министра иностранных дел. Однако, чем он сейчас занимается и в Украине ли он вообще — неизвестно.

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