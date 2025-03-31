Прошла российский плен и пишет стихи: где сейчас легендарная "Пташка" из Азовстали Катя Полищук и как выглядит

Легендарная "Пташка" продолжает поддерживать своих побратимов

Екатерина Полищук — известная украинская военная и парамедик, которая до последнего была на Азовстали в Мариуполе и четыре месяца провела в российском плену. Девушка продолжает поддерживать своих побратимов и постоянно организовывает сборы донатов. А сегодня, 31 марта, девушка отмечает день рождения — ей исполнилось 24 года.

"Телеграф" расскажет, где сейчас легендарная "Пташка" из Азовстали, что о ней известно, и как она теперь выглядит.

"Пташка" из Азовстали — что о ней известно

Катя Полищук, известная в Украине по своему позывному "Пташка", родилась в селе Сосновка Тернопольской области 31 марта 2001 года. Сегодня она отмечает 24-й день рождения.

"Пташка" — поэтесса, актриса, парамедик-доброволец Национальной гвардии Украины, участница русско-украинской войны. Кавалер ордена "За мужество" III степени (2022). Почетная гражданка Тернополя (2022). Также в 2022 году Катя вошла в рейтинг "30 до 30: лицо будущего" от Forbes.

Катя Полищук закончила Тернопольский художественный колледж в 2020 году, затем переехала в Киев, где работала в мотошколе. В 2021 году девушка окончила курсы домедицинской помощи и отправилась в зону боевых действий в Донецкой области, где оказывала помощь бойцам. "Пташка" была парамедиком медицинского батальона "Госпитальеры".

Когда началась полномасштабная война, Катя Полищук приехала работать в госпиталь в Мариуполе. Вскоре его разбомбили оккупанты и "Пташка" с другими парамедиками перебрались на завод Азовсталь. Это ее песни из оккупированного Мариуполя услышал весь мир. Там она была до последнего и 19 мая 2022 года вместе с другими защитниками "Азовстали", выполняя приказ президента Зеленского, вышла с завода после чего они все попали в русский плен. Спустя четыре месяца, 21 сентября 2022 года, состоялся обмен пленными, и "Пташка" оказалась дома.

Чем сейчас занимается "Пташка"?

После плена Катя Полищук не закончила военную службу. Она присоединилась к 59-й ОМПБр в марте 2024 года и воевала в ее составе на на Авдеевском направлении. Однако в июне того же года девушка сообщила, что вынуждена прекратить сотрудничество с 59-ю ОМПБр. Также она все это время после российского плена занимается общественной деятельностью и благотворительными и дипломатическими инициативами, время от времени дает интервью.

Известно, что "Пташка" пишет стихи. Сначала она публиковалась в газете "Свободная жизнь плюс", а потом выпустила свой поэтический сборник "Мелодия души". Также парамедик играла в спектакле Лили Костышин и Богдана Мельничука "Разлученные тоже смеются" Тернопольского народного драматического театра-студии "Созвездие".

Недавно в своем Instagram Катя Полищук сообщила, что стала соосновательницей издательства испаноязычной литературы "Эспания". Также в соцсети "Пташка" постоянно делает сборы донатов, с помощью которых закупает дроны и помогает военным. На ее страницу подписаны 145 тысяч фолловеров.

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