Пропагандистка Скабеева снова попала под прицел СБУ: за что на этот раз

Ей сообщено о подозрении по четырем статьям УК Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что заочно объявила новые подозрения российской топ-пропагандистке Ольге Скабеевой, которая недавно заявила, что ВСУ "украли" корейцев в Курской области. Женщина неоднократно делала циничные заявления о войне и призывала к захвату крупных городов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Правоохранители заочно объявили пропагандистке подозрения сразу по четырем статьям УК.

Пропагандистка Скабеева получила новые подозрения от СБУ

Украинские правоохранители получили новые доказательства преступной деятельности известной российской пропагандистки Ольги Скабеевой, которая с первого дня поддерживает войну, распространяет кремлевские нарративы и призывает российскую армию захватить территорию нашей страны.

В СБУ заявили, что Скабеева входит в медийный пул Кремля, который использует ее для распространения в медийном пространстве информационно-психологических манипуляций в интересах России.

Пропагандистка неоднократно призывала захватить Херсон, Запорожье, Киев и другие крупные города Украины, а также направить ракетные и дроновые атаки на уничтожение энергетической инфраструктуры нашей страны, чтобы оставить без света в холодное время года целые регионы.

Скабеева получила новые подозрения от СБУ

Циничные заявления Ольга Скабеева продвигала на эфирах программы "60 минут", которая выходит на телеканале "Россия-1".

СБУ в связи с новыми доказательствами заочно сообщила Скабеевой подозрение по таким статьям УК Украины:

▪️ ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие гибель людей или других тяжких последствий);

▪️ ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные с использованием средств массовой информации);

▪️ ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные с использованием средств массовой информации);

▪️ ст. 436 (пропаганда войны).

"Телеграф" писал ранее, какой была Ольга Скабеева до популярности и богатства, которое заработала на пропаганде. Мы узнали о ней интересные факты.