Пропагандистка Скабеєва знову потрапила під приціл СБУ: за що цього разу

Їй повідомлено про підозру за чотирма статтями КК України

Служба безпеки України (СБУ) повідомила, що заочно оголосила нові підозри російській топ-пропагандистці Ользі Скабеєвій, яка нещодавно заявила, що ЗСУ "вкрали" корейців у Курській області. Жінка неодноразово робила цинічні заяви з приводу війни та закликала до захоплення великих міст України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. Правоохоронці заочно оголосили пропагандистці підозри одразу за чотирма статтями КК.

Пропагандистка Скабеєва отримала нові підозри від СБУ

Українські правоохоронці отримали нові докази злочинної діяльності відомої російської пропагандистки Ольги Скабеєвої, яка з першого дня підтримує війну, розповсюджує кремлівські наративи та закликає російську армію захопити територію нашої країни.

У СБУ заявили, що Скабеєва входить до медійного пулу Кремля, який використовує її для поширення в медійному просторі інформаційно-психологічних маніпуляцій на користь Росії.

Пропагандистка неодноразово закликала захопити Херсон, Запоріжжя, Київ та інші великі міста України, а також направити ракетні та дронові атаки на знищення енергетичної інфраструктури нашої країни, щоб залишити без світла у холодну пору року цілі регіони.

Скабеєва отримала нові підозри від СБУ

Цинічні заяви Ольга Скабеєва просувала на ефірах програми "60 хвилин", яка виходить на телеканалі "Росія-1".

СБУ у зв’язку з новими доказами заочно повідомила Скабєєвій підозру за такими статтями КК України:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені з використанням засобів масової інформації);

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені з використанням засобів масової інформації);

ст. 436 (пропаганда війни).

"Телеграф" писав раніше, якою була Ольга Скабеєва до популярності та багатства, яке заробила на пропаганді. Ми дізналися про неї цікаві факти.