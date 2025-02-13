Пропагандист Соловьев пошел по стопам Кадырова-младшего: сеть хохочет

Рупор Кремля неожиданно получил спортивное звание

Российский пропагандист Владимир Соловьев получил звание мастер спорта России по практической стрельбе. В современной РФ звания и государственные награды частенько раздают приспешникам режима, в частности в этом лучше всех преуспел сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам.

Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев на своем telegram-канале. Примечательно, что чиновник подчеркнул, что Соловьев "заслуженно" получил звание, а награждал Владимира почему-то президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы Владислав Третьяк.

"Поздравляю Владимира Соловьева с присвоением звания мастер спорта России по практической стрельбе. Заслуженно", – написал Дегтярев.

В сети со смехом восприняли данную новость.

Справка: Практическая стрельба — вид стрелкового спорта, имеющий целью усвоение и выработку приёмов, наиболее полно отвечающих различным случаям применения огнестрельного оружия.

Ранее Адам Кадыров попал в Книгу рекордов России. Он стал настоящим мемом из-за изобилия наград и орденов, которые ему стали вручать после того, как он избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля.