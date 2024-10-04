Не только тюремный срок: предательница Татьяна Монтян получила новое наказание в Украине

Пророссийская пропагандистка может забыть об адвокатской деятельности

Прокремлевская пропагандистка Татьяна Монтян лишилась права на осуществление адвокатской деятельности в Украине. Ранее СБУ заочно выдвинула против нее обвинения в поддержке российской вооруженной агрессии против Украины.

Решение о лишении вести адвокатскую деятельность Монтян было принято 20 сентября. Его уже внесли в Реестр, пишет Судебно-юридическая газета. Свидетельство было выдано адвокату еще 22 сентября 1995 года.

В феврале 2023 года адвокат и блогер Татьяна Монтян получила подозрения по 4 статьям УКУ. Ей грозит до 10 лет за решеткой. 30 марта того же года в пресс-центре Офиса Генпрокурора отметили, что уже направили в суд обвинительный акт по отношению к предательнице.

Татьяне Монтян инкриминируют:

публичные призывы к изменению и свержению действующей украинской власти,

свержение конституционного строя в государстве,

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

коллаборационная деятельность,

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии со стороны России и т.д.

Напомним, что с начала российской агрессии адвокат находится в России и активно вовлечена в ИПСО вражеских спецслужб. "Телеграф" подробнее разбирался со скандалами Монтян и ее антиукраинской деятельностью.