В украинских школах появится новый предмет: детей будут учить управлять деньгами

Новая дисциплина также научит противодействовать кибератакам

В украинских школах начнут преподавать финансовую грамотность. Этот предмет рассчитан на учеников 8-9 классов.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказала финансовая советница и инвестор Татьяна Боримская. По ее словам, школьники узнают, как планировать бюджет, распоряжаться средствами, избежать мошеннических схем. Также в 8 классе дети узнают о налогах.

"И планирование бюджета, и планирование семейного бюджета, личных средств. Также очень классные там темы по избеганию мошеннических схем, чтобы наши дети знали, как не попадать на мошенников финансовых. Также о налогах обязательно. Это то, что касается восьмого класса. Это такая вводная часть, достаточно большая, но она максимально направлена на практику, на практику с личными финансами", — рассказывает она.

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По ее словам, будут темы о ценностях и ведении средств в семье. То есть о связях супругов и деньгах, что важно, потому что это вопрос, который сейчас, ну и вообще, в принципе, всегда в семьях поднимается, если кто-то зарабатывает больше, кто-то меньше. Она добавила, что культура ведения — это тоже важно.

"Страхование тема, когда нужно покупать, какие именно виды. Это важная тоже составляющая, потому что у нас культура для страхования жизни, например, достаточно снижена. Такая потребность, она как-то не привита в нашей культуре. А хотелось бы, чтобы люди думали о это заранее, какие-то проблемы. Планировали свои расходы", — комментирует Боримская.

Эксперт добавила, что новая дисциплина также научит противодействовать кибератакам и потере средств из-за мошеннических схем с карточками. По ее словам, это важный нюанс, ведь дети, подростки, молодые люди очень часто попадают в такие передряги.

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