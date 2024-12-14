Форма – это дисциплина или удобство? Педагог назвал три требования к школьной одежде ребенка

Детей нужно учить определенным ограничениям, но это должно быть естественно

Принуждение к ношению формы в школе — один из самых позорных остатков тоталитарной системы. Он стал не только образовательной проблемой, но и социальной. При этом требование быть в форме звучит от людей, которые не представляют себе других методов воздействия на ребенка, кроме как его "запрессовать".

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал первый образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев. По его мнению, должно быть только три требования к школьной одежде ребенка: удобно, аккуратно и по сезону.

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— Во-первых, незаконно, когда люди, имеющие выразительное влечение к ханжеству, требуют от детей, чтобы они одевались так, как этому человеку нравится. Во-вторых, это очень ярко демонстрирует уровень нравственного качества этого человека. Нормальный человек не может требовать от другого, чтобы тот одевался так, как ему нравится, — говорит педагог.

Он обратил внимание, что некоторые родители также поддерживают ношение школьной формы, мотивируя это дисциплиной.

— Дисциплина в том, как человек воспринимает себя в мире, и это ответственность за свои действия. Этому нужно учить. Действительно, детей нужно учить определенным ограничениям. Но это должно быть естественно, постепенно развиваться с тем, как ребенок растет, — говорит педагог.

При этом он признался, что является большим поклонником брендирования учебных заведений.

— Мне очень нравится, когда дети одеты в одежду, которая имеет признаки того, что они в этом заведении учатся. Когда ребенок гордится тем, что он здесь учится, это формирует сообщество. Но это должно быть добровольно, — говорит образовательный омбудсмен.

Однако следует очень четко отличать школьную одежду и школьную форму.

— Школьная одежда — это то, что ребенок одевает в школу, потому что ему нужно что-то надеть. А как он одевается — его дело. Школьная форма, если она введена, означает, что эта форма обязательна и любое нарушение в этой форме будет наказываться. И тут возникает коллизия: действующее законодательство не предусматривает никаких санкций за то, что ребенок условно одет не по форме. Но наши не очень умные руководители начинают такие санкции придумывать. Заканчивая тем, что нарушают право ребенка на образование. За это надо наказывать, — заключает Сергей Горбачев.

*В 2019 году президент Владимир Зеленский признал указ о школьной форме от 12 июня 1996 года утратившим силу. С 1 сентября 2019 года обязательная форма была окончательно упразднена.

Напомним, ранее Сергей Горбачев рассказал "Телеграфу", какова должна быть зарплата учителя в школе.