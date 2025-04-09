Укр

Его могилу неожиданно вскрыли спустя 15 лет: от чего умер первый рэкетир 90-х "Матрос" и где похоронен

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как погиб авторитет "Матрос" и как выглядит его могила Новость обновлена 09 апреля 2025, 11:26
Как погиб авторитет "Матрос" и как выглядит его могила. Фото Коллаж "Телеграфа"

Он создал банду, которая освоила новый криминальный метод — рэкет

В лихие 90-е в стране процветал рэкет и бандитизм, в каждом городе действовали преступные группировки, во главе которых были криминальные авторитеты. В Киеве одним из них был Виктор Рыбалко по прозвищу "Рыбка", а вот в Днепре "королем" преступности был Александр Мильченко, более известный как "Матрос".

"Телеграф" решил выяснить, от чего умер днепровский авторитет и как выглядит его могила. Мы узнали некоторые факты из жизни Александра "Матроса" Мильченко.

Криминальный авторитет "Матрос"— что о нем известно

Александр Мильченко родился в 1948 году в Майкопе, потом его семья переехала в Днепр. В школе он учился плохо, поэтому дважды оставался на второй год. Свое прозвище Александр получил еще в юности, когда поспорил с одноклассниками, что прыгнет в воду с высокого берега и не утонет, хотя плавать он не умел. Но Мильченко сдержал слово и выплыл, поэтому его стали называть "Матрос".

После 7-го класса Александр бросил школу и ушел в ПТУ, увлекался футболом и подавал спортивные надежды. Но криминальный мир привлекал его больше, поэтому вскоре футбол Мильченко бросил и стал участником банды, которая начинала с шулерства и выбивания карточных долгов.

Влияние "Матроса" набирало обороты и в конце 80-х годов его преступная группировка освоила новый криминальный метод — рэкет, который захлестнул СССР. Банда Мильченко была известна своей жестокостью, своих жертв они вывозили в лес и грозили расправой, пока не получали желаемое.

Как выглядел криминальный авторитет "Матрос"
Как выглядел криминальный авторитет "Матрос"

Сотрудники милиции обо всем знали, но Матросу удавалось выходить сухим из воды, поскольку он водил личную дружбу с руководством правоохранительных органов. Но ближе к началу перестройки за авторитета "взялась" специальная бригада МВД СССР, материалы о его преступлениях составили 34 тома. Вскоре "Матрос" получил 12 лет тюрьмы, но отсидел лишь две трети срока, а затем вернулся в Днепр.

Город "Матрос" быстро "зачистил" от других криминальных авторитетов и занял место преступного "короля". Говорили, что с Александром тесно сотрудничал с бывшим премьером Павлом Лазаренко.

Павел Лазаренко
Есть подозрение, что "Матрос" сотрудничал с Павлом Лазаренко

Как погиб авторитет "Матрос" и где похоронен

Александр Мильченко скончался в 1997 году, когда ехал из Венгрии в Украину. На границе, прямо в салоне автомобиля ему стало плохо и вскоре "Матрос" умер в реанимации больницы города Берегово.

Согласно официальной версии, криминальный авторитет скончался от цирроза печени и острого панкреонекроза, но ходили слухи, что на самом деле причиной смерти стала загадочная инъекция.

Хоронили "Матроса" в Днепре, на прощание с ним пришли друзья и "коллеги по цеху". На могиле авторитету установили большую гранитную плиту, на которой Александр изображен в костюме в полный рост.

Могила Александра "Матроса" Мильченко
Как выглядит могила Александра "Матроса" Мильченко

А через 15 лет, в мае 2012 года, была проведена эксгумация тела "Матроса", без разрешения родственников. Прокуратура захотела удостовериться, действительно ли Александр умер от цирроза печени. И связано это было с "делом Щербаня", поскольку "Матрос", согласно одной из версий, выступал посредником между заказчиком и исполнителем убийства одного из самых влиятельных и успешных бизнесменов Донбасса — народного депутата Евгения Щербаня. Но результаты экспертизы так и не стали достоянием гласности.

Черз 15 лет тело авторитета "Матроса" эксгуминировали
Черз 15 лет тело авторитета "Матроса" эксгуминировали

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила криминального авторитета "Япончика" и что с ним произошло. Мы узнали некоторые детали убийства Вячеслава Иванькова.

Теги:
#Могила #Александр Мильченко #Матрос