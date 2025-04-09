Его могилу неожиданно вскрыли спустя 15 лет: от чего умер первый рэкетир 90-х "Матрос" и где похоронен

Он создал банду, которая освоила новый криминальный метод — рэкет

В лихие 90-е в стране процветал рэкет и бандитизм, в каждом городе действовали преступные группировки, во главе которых были криминальные авторитеты. В Киеве одним из них был Виктор Рыбалко по прозвищу "Рыбка", а вот в Днепре "королем" преступности был Александр Мильченко, более известный как "Матрос".

"Телеграф" решил выяснить, от чего умер днепровский авторитет и как выглядит его могила. Мы узнали некоторые факты из жизни Александра "Матроса" Мильченко.

Криминальный авторитет "Матрос"— что о нем известно

Александр Мильченко родился в 1948 году в Майкопе, потом его семья переехала в Днепр. В школе он учился плохо, поэтому дважды оставался на второй год. Свое прозвище Александр получил еще в юности, когда поспорил с одноклассниками, что прыгнет в воду с высокого берега и не утонет, хотя плавать он не умел. Но Мильченко сдержал слово и выплыл, поэтому его стали называть "Матрос".

После 7-го класса Александр бросил школу и ушел в ПТУ, увлекался футболом и подавал спортивные надежды. Но криминальный мир привлекал его больше, поэтому вскоре футбол Мильченко бросил и стал участником банды, которая начинала с шулерства и выбивания карточных долгов.

Влияние "Матроса" набирало обороты и в конце 80-х годов его преступная группировка освоила новый криминальный метод — рэкет, который захлестнул СССР. Банда Мильченко была известна своей жестокостью, своих жертв они вывозили в лес и грозили расправой, пока не получали желаемое.

Как выглядел криминальный авторитет "Матрос"

Сотрудники милиции обо всем знали, но Матросу удавалось выходить сухим из воды, поскольку он водил личную дружбу с руководством правоохранительных органов. Но ближе к началу перестройки за авторитета "взялась" специальная бригада МВД СССР, материалы о его преступлениях составили 34 тома. Вскоре "Матрос" получил 12 лет тюрьмы, но отсидел лишь две трети срока, а затем вернулся в Днепр.

Город "Матрос" быстро "зачистил" от других криминальных авторитетов и занял место преступного "короля". Говорили, что с Александром тесно сотрудничал с бывшим премьером Павлом Лазаренко.

Есть подозрение, что "Матрос" сотрудничал с Павлом Лазаренко

Как погиб авторитет "Матрос" и где похоронен

Александр Мильченко скончался в 1997 году, когда ехал из Венгрии в Украину. На границе, прямо в салоне автомобиля ему стало плохо и вскоре "Матрос" умер в реанимации больницы города Берегово.

Согласно официальной версии, криминальный авторитет скончался от цирроза печени и острого панкреонекроза, но ходили слухи, что на самом деле причиной смерти стала загадочная инъекция.

Хоронили "Матроса" в Днепре, на прощание с ним пришли друзья и "коллеги по цеху". На могиле авторитету установили большую гранитную плиту, на которой Александр изображен в костюме в полный рост.

Как выглядит могила Александра "Матроса" Мильченко

А через 15 лет, в мае 2012 года, была проведена эксгумация тела "Матроса", без разрешения родственников. Прокуратура захотела удостовериться, действительно ли Александр умер от цирроза печени. И связано это было с "делом Щербаня", поскольку "Матрос", согласно одной из версий, выступал посредником между заказчиком и исполнителем убийства одного из самых влиятельных и успешных бизнесменов Донбасса — народного депутата Евгения Щербаня. Но результаты экспертизы так и не стали достоянием гласности.

Черз 15 лет тело авторитета "Матроса" эксгуминировали

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила криминального авторитета "Япончика" и что с ним произошло. Мы узнали некоторые детали убийства Вячеслава Иванькова.