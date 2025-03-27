На его похоронах раздавали доллары: как выглядит могила одесского авторитета "Карабаса" и как его убили

После смерти авторитета Одессу захлестнула волна кровавых разборок

В криминальном мире Виктор Куливар, более известный по прозвищу "Карабас", как и Вячеслав "Япончик" Иваньков, был очень уважаемой и авторитетной фигурой. В лихие 90-е Куливар возглавлял одну из самых мощных преступных группировок Одессы и держал весь город под своим контролем. Однако в 1997 году он трагически погиб, а убийцу за 28 лет так и не нашли.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила криминального авторитета "Карабаса" и где он похоронен. Мы узнали интересные факты о его жизни.

Криминальный авторитет "Карабас" — что известно о Викторе Куливаре

Куливар Виктор Павлович родился в 1949 году в Одессе и свое знакомство с криминальным миром начал в школьные годы. В девятом классе Виктор попал в тюрьму за хулиганство, но это был первый и последний случай, когда Куливар сидел за решеткой.

После отбывания тюремного срока Виктору было сложно устроиться на нормальную работу и он стал "валютным менялом". Он стоял возле валютных магазинов и менял чеки, которыми часто расплачивались с моряками, на деньги. И в этой сфере он быстро заработал репутацию афериста.

Криминальный авторитет вместе с Кобзоном

А в 90-е годы Виктор нарастил свою мощь и авторитет, став "крышевать" местных бизнесменов и брать с них дань. Тогда его прозвище "Карабас" уже имело вес в криминальном мире и гарантировало безопасность.

Однако "вором в законе" Виктор не стал, отказался от коронования, чтобы не жить по воровским законам. Это позволило ему вращаться в светских кругах и быть гостем на солидных мероприятиях. И он, к слову, был единственным представителем "преступного клана", который был допущен к светским раундам.

Виктор Куливар (в солнцезащитных очках) держал под контролем всю Одессу

Касательно его прозвища "Карабас", то существует несколько версий, как Виктор его получил. Одни говорили, что авторитет жил над магазином "Золотой ключик", поэтому его стали так называть, а другие твердили, что Виктор искусно манипулировал людьми, словно марионетками.

Виктор Куливар не был "вором в законе"

Как погиб "Карабас" и как выглядит его могила

Криминальный одесский авторитет "Карабас" погиб 21 апреля 1997 года при входе в баню, которую посещал каждый понедельник. Близкое окружение Виктора отмечало, что он предчувствовал свою смерть, но не стал усиливать охрану.

Возле одного из своих любимых мест отдыха "Карабаса" поджидал киллер, который выпустил по нему восемь пуль и последняя стала смертельной, поскольку попала в висок. Убийство за 28 лет так и не раскрыли, считается, что его "заказали" очень влиятельные люди.

Виктора Куливара убили возле бани

После смерти криминального авторитета Одессу захлестнула волна кровавых разборок, которые Виктор пытался сдерживать. Начался передел сфер влияния, перехват власти и много заказных убийств.

Похоронили Виктора Куливара на Втором христианском кладбище в Одессе. Провести его в последний путь пришло очень много людей. В этот день "братва" раздавала нищим сотенные долларовые бумажки, поскольку мелких денег у них не было.

Как выглядит могила Виктора "Карабаса" Куливара

На могиле "Карабаса" установили красивый монумент с золотым ангелом, который держит в руках портрет Виктора. Его могилу тщательно оберегают от вандалов и там всегда стоят свежие цветы.

Могилу Куливара охраняют от вандалов

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила "короля русского шансона" Михаила Круга. Погиб артист в 40 лет от бандитской пули.