Його могилу несподівано розкопали через 15 років: від чого помер перший рекетир 90-х "Матрос" і де похований

Він створив банду, яка освоїла новий кримінальний метод — рекет

У 90-ті в країні процвітав рекет і бандитизм, у кожному місті діяли злочинні угруповання, на чолі яких були кримінальні авторитети. У Києві одним із них був Віктор Рибалко на прізвисько "Рибка", а ось у Дніпрі "королем" злочинності був Олександр Мільченко, більш відомий як "Матрос".

"Телеграф" вирішив з’ясувати, від чого помер дніпровський авторитет і як виглядає його могила. Ми дізналися деякі факти з життя Олександра "Матроса" Мільченка.

Кримінальний авторитет "Матрос" — що про нього відомо

Олександр Мільченко народився 1948 року в Майкопі, потім його родина переїхала до Дніпра. У школі він навчався погано, тому двічі залишався на другий рік. Своє прізвисько Олександр отримав ще в юності, коли посперечався з однокласниками, що стрибне у воду з високого берега і не втопиться, хоча плавати він не вмів. Але Мільченко дотримався слова і виплив, тому його почали називати "Матрос".

Після 7 класу Олександр покинув школу і пішов у ПТУ, захоплювався футболом та подавав спортивні надії. Але кримінальний світ приваблював його більше, тому невдовзі футбол Мільченко покинув та став учасником банди, яка починала з шулерства та вибивання карткових боргів.

Вплив "Матроса" набирав обертів і наприкінці 80-х років його злочинне угруповання освоїло новий кримінальний метод — рекет, який захлеснув СРСР. Банда Мільченко була відома своєю жорстокістю, своїх жертв вони вивозили до лісу та загрожували розправою, доки не отримували бажане.

Як виглядав кримінальний авторитет "Матрос"

Співробітники міліції про все знали, але Матросу вдавалося виходити сухим із води, оскільки він водив особисту дружбу з керівництвом правоохоронних органів. Але ближче до початку перебудови за авторитета "взялася" спеціальна бригада МВС СРСР, матеріали про його злочини склали 34 томи. Незабаром "Матрос" отримав 12 років ув’язнення, але відсидів лише дві третини терміну, а потім повернувся до Дніпра.

Місто "Матрос" швидко "зачистив" від інших кримінальних авторитетів і зайняв місце злочинного "короля". Говорили, що з Олександром тісно співпрацював з колишнім прем’єром Павлом Лазаренко.

Говорили, що "Матрос" співпрацював із Павлом Лазаренком

Як загинув авторитет "Матрос" і де похований

Олександр Мільченко помер 1997 року, коли їхав з Угорщини в Україну. На кордоні, просто в салоні автомобіля йому стало погано і невдовзі "Матрос" помер у реанімації лікарні міста Берегове.

Згідно з офіційною версією, кримінальний авторитет помер від цирозу печінки та гострого панкреонекрозу, але ходили чутки, що насправді причиною смерті стала загадкова ін’єкція.

Ховали "Матроса" у Дніпрі, на прощання з ним прийшли друзі та "колеги по цеху". На могилі авторитету встановили велику гранітну плиту, де Олександр зображений у костюмі в повний зріст.

Як виглядає могила Олександра "Матроса" Мільченко

А через 15 років, у травні 2012 року, було проведено ексгумацію тіла "Матроса", без дозволу родичів. Прокуратура захотіла переконатися, чи справді Олександр помер від цирозу печінки. І пов’язано це було зі "справою Щербаня", оскільки "Матрос", згідно з однією з версій, виступав посередником між замовником та виконавцем вбивства одного з найвпливовіших та найуспішніших бізнесменів Донбасу — народного депутата Євгена Щербаня. Але результати експертизи так і не розголосили.

Через 15 років тіло авторитету "Матроса" ексгумінували

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