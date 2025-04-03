Для него соорудили специальный склеп: как выглядит могила киевского авторитета "Прыща" и как его убили

Прыщик в юности променял спортивные достижения на криминальные

Киевский криминальный авторитет Валерий Прыщик, более знаменитый в 90-е годы по прозвищу "Прыщ", как и лидер другой столичной ОПГ Виктор Рыбалко, был расстрелян неизвестным киллером. Мужчина получил несколько выстрелов в спину и голову.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила киевского авторитета Валерия Прыщика и чем он запомнился. Мы узнали некоторые подробности его убийства.

Валерий Прыщик — что известно о криминальном авторитете "Прыще"

Представитель криминального мира Валерий Прыщик родился 6 апреля 1960 года в Киеве на Воскресенке. В юном возрасте он увлекался велоспортом и кикбоксингом, но променял свои спортивные достижения на криминальные.

Валерий Прыщик в юности занимался велоспортом

С 1992 года Валерий начал заниматься рэкетом, заказными убийствами и вымогательствами. Вместе с другим криминальным авторитетом "Чайником" Прыщик начал контролировать "Патент" — рынок на Троещине, который пользовался большим спросом и приносил высокий доход. Но вскоре "Чайника" убили и поговаривали, что это было дело рук "Прыща", ведь он присвоил себе бизнес и стал "бригадиром" его преступной группировки.

Как выглядел Валерий Прыщик

Вскоре Валерий стал учредителем и других предприятий, в частности фирмы "Элоис" и основного имущества на рынке. Но его группировка продолжала заниматься "традиционными" делами, из-за которых с 1997 года против ее участников было заведено полутора десятка криминальных дел, а самого "Прыща" объявлено в розыск.

В 2002 году авторитета задержали и признали виновным в преступлениях, которые попадали под статьи Уголовного кодекса "Противодействие законной хозяйственной деятельности" и "Хулиганство". Прыщ был осужден на три года, но благодаря коррупции его быстро освободили, а участников его ОПГ сняли с оперативного учета в милиции.

Валерий Прыщик контролировал Троещинский рынок

Как выглядит могила авторитета "Прыща" и как он погиб

Валерия Прыщика убили вечером 1 декабря 2003 года в Киеве, когда он приехал к госпиталю Минобороны, чтобы навестить своего брата. В дворе его поджидал киллер, который выпустил по мужчине 12 пуль, 10 из них попали в спину, а два — в голову. Стрелял он из самодельного пистолета-кулемета, который выбросил недалеко от места убийства. Той же ночью авторитет скончался в реанимации.

Авторитета Прыща расстреляли в Киеве

Основная версия убийства — криминальные разборки. Но предполагается, что заказать убийство мог близкий соратник "Прыща".

Валерию устроили пышные похороны. Его отпевали в Свято-Троицком храме на Троещине, который был построен при значительной помощи погибшего. Потом гроб с телом перевезли в частный дом, где проходило прощание. Из дома гроб выносили под песни "Аве Мария", "Лунную сонату" и музыку из фильма "Бандитский Петербург".

Валерий Прыщик был похоронен на Лесном кладбище.

Как выглядит могила Валерия Прыщика

Для киевского авторитета соорудили в начале центральной алее специальный склеп на Лесном кладбище. Стены склепа облицованы декоративным кирпичом с черными колоннами на углах. Вход в него оформлен коваными металлическими воротами с узорами, на крыше установлен крест, а над входом небольшое изображение погибшего.

Для авторитета "Прыща" соорудили склеп на кладбище

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила одесского авторитета "Карабаса" и как его убили. На его похоронах раздавали доллары.