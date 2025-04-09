ЕС не будет продолжать "торговый безвиз" с Украиной: что хотят предложить вместо этого, — Politico

Срок этого мероприятия истекает 5 июня, и он не будет продлен

Европейский союз в июне 2025 года прекратит действие антикризисных мер по поддержке украинской экономики из-за полномасштабного вторжения России. Его еще называли "торговым безвизом".

Об этом сообщает Politico со ссылкой на выступление в Европарламенте еврокомиссара по сельскому хозяйству Кристофа Гансена. Он сказал, что текущие мероприятия в любом случае будут отменены.

"Совет очень четко заявил, что возможности продолжения нет", — заявил он, ссылаясь на позицию стран-членов ЕС.

Будут тарифные квоты

Гансен добавил, что Комиссия готовит новую систему тарифных квот, но "не на таком уровне" как сегодняшний неограниченный доступ. В то же время он заверил, что результат будет более благоприятным для Украины, чем возврат к условиям соглашения о свободной торговле, действовавшему до вторжения.

ЕС приостановил пошлины и квоты весной 2022 года и затем продолжал действие этого режима, хотя некоторые ограничения на объемы импорта, например сахара и птицы, впоследствии были добавлены.

Срок этого мероприятия истекает 5 июня, и оно не будет продлено.

Режим беспошлинной торговли для Украины критиковали фермеры таких стран, как Польша, Венгрия, Словакия, утверждая, что приток дешевой украинской продукции нанес ущерб их сельскохозяйственным рынкам.

Последствия для Украины

Украинские чиновники и фермерские ассоциации предупреждают, что прекращение действия нынешних правил может привести к сокращению экспорта на 3,3 млрд. евро и падению ВВП на 2,5%. Киев надеялся, что Брюссель представит новые предложения, но этого пока не произошло.

В четверг Гансен встретится с министром сельского хозяйства Украины Виталием Ковалем, чтобы обсудить дальнейшие шаги, рассказали чиновники, знакомые с графиком еврокомиссара.

Что говорят в Украине

Добавим, что Украина рассчитывает, что Европейский Союз продолжит действие действующего механизма торговой либерализации, который должен завершиться после 5 июня до конца 2025 года, пока не будет разработано альтернативное предложение. Об этом на пресс-конференции после заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе 9 апреля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что для Украины важно продление автономных торговых мероприятий (АТМ) до конца 2025 года, чтобы иметь достаточно времени для закрепления условий свободной торговли в статье 29 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Мы большое внимание уделили этому вопросу ("торгового безвиза" — ред.). На всех уровнях проговорили важность продолжения автономных торговых мер до конца этого года — хотя бы для того, чтобы успеть внести соответствующие изменения в 29-ю статью Соглашения об ассоциации и закрепить эти автономные торговые меры, которые позволяют нам фактически беспошлинную торговлю", — рассказал Денис Шмыгаль.

Ранее Телеграф писал, что экономист развеял миф о редкоземельных и объяснил, как Украине стать ключом экономики ЕС.