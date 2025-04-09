Сырский сказал, что произойдет в случае полной остановки военной помощи от США

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что стоит рассчитывать на свои силы.

Помощь Украине от партнеров играет "решающую роль". Тем не менее, наша страна уже демонстрирует существенные успехи в собственном производстве вооружений.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua. По его словам, помощь со стороны США уменьшилась.

"Поддержка партнеров, конечно, играет решающую роль. Особенно когда нам помогали Соединенные Штаты Америки. Сейчас помощь со стороны Соединенных Штатов уменьшилась. И основная помощь идет от наших партнеров в Европе", — заявил Сырский.

Украина должна рассчитывать на свои силы

Он отметил, что Украина должна рассчитывать и "на свои силы". Главнокомандующий говорит, что у нас есть успехи в производстве артиллерии.

"Довольно существенные успехи в РЭБ. Мы прогрессируем — уже партнеры изучают наш опыт. БПЛА опять же. Столько моделей, типов различных БПЛА, поражающих противника и на тактическом, и на оперативном, и на стратегическом уровне", — подчеркнул Сырский.

Справится ли Украина, если США прекратит помощь

На вопрос, справится ли Украина при полной остановке американской помощи, командующий ответил: "Да, конечно. Но партнерская поддержка обязательна".

Сырский ответил и на вопрос, сколько времени нужно для того, чтобы мы с точки зрения производственных мощностей смогли рассчитывать только на собственные силы и без поддержки партнеров.

"По моим оценкам, этот процесс в течение последнего года очень быстро продвинулся вперед. Я думаю, что этот год также даст нам значительный толчок, потому что мы, в принципе, вошли в такой, скажем, форсажный режим работы. И сама обстановка требует напряжения всех наших сил. Все это понимают", — сказал главнокомандующий ВСУ.

Приостановка помощи США — что известно

В начале марта стало известно, что США приостановили поставки вооружения и обмен разведывательными данными из Украины. Возобновить поддержку удалось после многочасовых переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии 11 марта.

Как объяснял Зеленский, для Украины опасно, если Штаты повернутся к ней спиной. Недавнее восстановление поддержки было важным для Киева.

Ранее "Телеграф" писал, о чем США и Россия будут говорить 10 апреля.