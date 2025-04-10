Что вам грозит, если не заплатили штраф от ТЦК
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Дело может дойти до исполнительной службы
За нарушение правил воинского учета гражданам грозит штраф. Наказать могут за неявку по повестке или отказ от военно-врачебной комиссии (ВВК).
Как отмечают юристы, суммы могут быть существенными — от 17 000 до 25 500 гривен, согласно статьям 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
"Наложение штрафа происходит по процедуре и по правилам Постановления КМУ №560, уполномоченным лицом из сотрудников ТЦК с надлежащим уведомлением лица, которые привлекают к ответственности", — пояснили юристы.
Специалисты права напоминают, что с момента получения уведомления о штрафе у нарушителя есть 15 дней на его добровольную оплату. В случае просрочки штраф автоматически передается в Государственную исполнительную службу для принудительного взыскания, а сумма растет вдвое — от 34 000 до 51 000 гривен плюс дополнительные расходы на учет правонарушения.
Штрафы – это еще не все
Неоплата штрафа – не единственное, что грозит нарушителю. Если ситуация расценивается как уклонение от исполнения воинского долга, то лицо могут:
- объявить в розыск;
- задержать принудительно и доставить в ближайший ТЦК;
Если гражданин проигнорировал "боевую" повестку, его могут привлечь к уголовной ответственности по статье 336 УК Украины. За такое нарушение предусмотрено лишение свободы от 3 до 5 лет.
Напоминаем, что нарушители учета смогут оплатить лишь 50% от минимального штрафа в размере 17 тысяч гривен, то есть 8 500 гривен, если сделают это добровольно в течение 10 календарных дней с момента вступления в силу постановления законной силы.
Для этого необходимо:
- Обратиться в уполномоченный орган или подать заявление через электронный кабинет в системе "Резерв+".
- Признать факт нарушения и согласиться на привлечение административной ответственности.
- Заплатить 50% штрафа в течение 10 дней.
Если штраф не оплачен в течение 30 дней, постановление подлежит принудительному исполнению.
Ранее Телеграф писал, что есть три основания, чтобы обжаловать штраф от ТЦК. Юристы объяснили, как это сделать.