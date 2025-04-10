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Что вам грозит, если не заплатили штраф от ТЦК

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
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Автор
Воинский учет
Воинский учет. Фото Коллаж "Телеграфа"

Дело может дойти до исполнительной службы

За нарушение правил воинского учета гражданам грозит штраф. Наказать могут за неявку по повестке или отказ от военно-врачебной комиссии (ВВК).

Как отмечают юристы, суммы могут быть существенными — от 17 000 до 25 500 гривен, согласно статьям 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Наложение штрафа происходит по процедуре и по правилам Постановления КМУ №560, уполномоченным лицом из сотрудников ТЦК с надлежащим уведомлением лица, которые привлекают к ответственности", — пояснили юристы.

Специалисты права напоминают, что с момента получения уведомления о штрафе у нарушителя есть 15 дней на его добровольную оплату. В случае просрочки штраф автоматически передается в Государственную исполнительную службу для принудительного взыскания, а сумма растет вдвое — от 34 000 до 51 000 гривен плюс дополнительные расходы на учет правонарушения.

Штрафы – это еще не все

Неоплата штрафа – не единственное, что грозит нарушителю. Если ситуация расценивается как уклонение от исполнения воинского долга, то лицо могут:

  • объявить в розыск;
  • задержать принудительно и доставить в ближайший ТЦК;

Если гражданин проигнорировал "боевую" повестку, его могут привлечь к уголовной ответственности по статье 336 УК Украины. За такое нарушение предусмотрено лишение свободы от 3 до 5 лет.

Напоминаем, что нарушители учета смогут оплатить лишь 50% от минимального штрафа в размере 17 тысяч гривен, то есть 8 500 гривен, если сделают это добровольно в течение 10 календарных дней с момента вступления в силу постановления законной силы.

Для этого необходимо:

  1. Обратиться в уполномоченный орган или подать заявление через электронный кабинет в системе "Резерв+".
  2. Признать факт нарушения и согласиться на привлечение административной ответственности.
  3. Заплатить 50% штрафа в течение 10 дней.

Если штраф не оплачен в течение 30 дней, постановление подлежит принудительному исполнению.

Ранее Телеграф писал, что есть три основания, чтобы обжаловать штраф от ТЦК. Юристы объяснили, как это сделать.

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#Мобилизация #Штраф от ТЦК