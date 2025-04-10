"Одесса наша!". Как обычное письмо с фронта стало страницей истории Украины (фото)

Одесситка рассказала историю необычного фронтового письма

В этот день, 10 апреля, отмечается День освобождения Одессы от нацистов. Это особенный день в истории города и всей Украины — 10 апреля 1944 года во время Одесской операции войска 3-го Украинского фронта освободили город от нацистов. Одесса была в оккупации в течение 907 дней — с 16 октября 1941 года, когда враг вошел в город и до освобождения.

На сайте "Одесская жизнь" опубликовали историю женщины, которая нашла необычный военный артефакт — фронтовое письмо, датированное 10 апреля 1944 года.

"Это письмо, как видите на фото, с фронта. Военный врач Воробьева пишет в родной город. В углу справа – дата: 10.04.1944 г. Первые слова письма: "Сегодня сообщили, что Одесса – наша". И три восклицательных знака. Вот так обычное в то время письмо стало страницей самой истории", — рассказала женщина.

В письме военный врач Воробьева рассказывает о себе и интересуется судьбой своих родных. Она сообщила близким, что стала врачом в армии, а также рассказала, что вышла замуж и очень изменилась.

Учитывая военный контекст того времени и нынешнего, выглядит это письмо очень трогательно. К слову, увидеть и потрогать исторический артефакт-письмо можно в Музее-кафе "Старая Одесса".

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