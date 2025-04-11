Влетит в 75 млн грн: нацгвардейцам хотят закупить утепленные бахилы

Объявлено 2 тендера

База обеспечения Национальной гвардии Украины (военная часть 3075) объявила две упрощенные закупки утепленных бахил через систему Prozorro на общую сумму более 74 миллионов гривен.

Первая закупка касается 25 000 пар утепленных бахил цвета G0822 с ожидаемой стоимостью 46 957 500 гривен. Поставки запланированы тремя партиями: 5000 пар до 1 июня, 10000 пар до 1 июля и еще 10000 пар до 1 августа 2025 года. Об этом свидетельствуют тендеры на портале Рrozorro.

Вторая закупка предполагает приобретение 15 000 пар утепленных бахил цвета "Мультикам" с ожидаемой стоимостью 28 174 500 гривен. Эти бахилы должны быть установлены до 1 сентября 2025 года.

Обе закупки были обнародованы 4 марта 2025, а аукционы состоялись 13 марта. Для участия в тендерах участники должны предоставить обеспечение предложений в виде электронной банковской гарантии – 1 408 725 гривен для первой закупки и 845 235 гривен для второй. Местом поставки товаров указана Кировоградская область.

Справка. Утепленные бахилы – это специальная защитная обувь, которая одевается поверх основной и имеет теплоизоляционный слой для защиты ног от низких температур. Они используются военными для несения службы в холодное время года и обеспечивают дополнительную защиту от влаги, снега и холода. Как выглядят утепленные бахилы для военных:

Ранее Телеграф писал, что почти 80 млн хотят расходы на кальсоны для нацгвардейцев. Все подробности тендера.