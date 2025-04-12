Могут ли мобилизовать мужчину с астигматизмом

С некоторыми заболеваниями можно получить статус "временно непригодный"

Проблемы со зрением могут стать основанием для отсрочки от мобилизации или полного освобождения от службы. Все зависит от диагноза — именно он определяет, будет ли человек признан непригодным.

"Телеграф" рассказывает, с какими болезнями глаза не мобилизуют, а с какими могут призвать. Список диагнозов прописан статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Получить отсрочку или непригодность к службе могут мужчины, у которых диагностированы:

выраженные анатомические пороки век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

резко выраженные болезни всех частей глаза и его придаточного аппарата на обоих глазах с частыми обострениями или прогрессирующим снижением зрительных функций (рубцы, помутнения, дегенеративные изменения, катаракта, болезни зрительного нерва и т.п.);

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

глаукома в тяжелой стадии на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр;

слепота одного или обоих глаз;

отсутствие одного или обоих глазных яблок.

"Ограниченно пригодны"

Признать пригодным к службе на небоевых должностях (в тылу) могут с:

выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на одном глазу или умеренно выраженные на обоих глазах;

резко выраженные заболевания век, слезных путей, орбиты, конъюнктивы на одном или обоих глазах;

резко выраженные заболевания с прогрессирующим, значительно выраженным понижением зрительных функций и частыми обострениями на одном глазу или умеренно выраженные на обоих глазах;

любая этиология на одном или обоих глазах после успешного хирургического лечения;

все формы глаукомы Н40-Н42 в развитой стадии на одном глазу или в начальной стадии одного или обоих глаз;

зрительные расстройства, связанные с болезнями мышц глаза, нарушением содружественных движений, все формы косоглазия Н49-Н51 при отсутствии диплопии;

содружественное косоглазие при отсутствии бинокулярного зрения;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 6,0 дптр и до 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 3,0 дптр;

острота зрения обоих глаз с коррекцией до 0,5;

острота зрения одного глаза с коррекцией выше 0,5 при остроте зрения второго глаза с коррекцией до 0,2.

Пригодный без ограничений

Полностью пригодными к военной службе считаются граждане, в которых:

незначительно выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы, умеренные или незначительно выраженные заболевания век, слезных путей, орбиты, конъюнктивы на одном или обоих глазах без нарушения зрительных или двигательных функций глаз;

офтальмогипертензия на одном или обоих глазах;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 3,0 дптр и до 6,0 дптр;

астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 2,0 дптр и до 3,0 дптр;

дихромазия; аномальная трихромазия любого типа.

Временная отсрочка

Мужчина, который недавно перенес операцию или острое заболевание глаз, может получить статус "временно непригодный". Его дадут отсрочку от 6 до 12 месяцев. После этого должен повторно пройти военно-врачебную комиссию.

Ранее "Телеграф" писал, какие категории пригодности к военной службе существуют в 2025 году. Есть всего два статуса, которые делятся на пять категорий.