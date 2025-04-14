"ВелИкодня" или "ВеликОдня"? Как правильно поставить ударение в этом слове

Язіковед объяснил, как правильно склонять это слово

В украинском языке многие путают, как правильно сказать "ВелИкодня" или "ВеликОдня". С ударением в этом слове все довольно просто, следует просто запомнить.

Известный языковед и учитель Александр Авраменко объяснил, что на украинском языке правильно праздник называется "Великдень", но если мы склоняем это слово, то ударение ставим на "И".

Например, если мы говорим "після Великодня" ударение останется на "И" (т.е. "ВелИкодня", а не "ВеликОдня").

Также языковед напомнил, что конструкция "з наступаючим святом" является калькой с русского языка и использовать ее не стоит. Правильно говорить "з прийдешнім". Так, "с наступающей Пасхой" правильно переводится на украинский как "з прийдешнім ВелИкоднем".

Также к теме о предстоящем празднике стоит напомнить, что сладкий хлеб, который традиционно пекут к празднику, на украинском называется "паска", но ни в коем случае не стоит называть его "кулич". Разрисованные яйца на украинском называют "крашанки" и "писанки".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как на украинском языке правильно называть весенние цветы. Многие делают ошибки в названиях и получаются русизмы.