США сделают, как хочет Путин? Уиткофф раскрыл новые детали встречи в России

Говорили не только о территориальных уступках

США и Россия "достигли понимание" в вопросе мирного соглашения по Украине после встречи спецпредставителя Штатов Стива Уиткоффа и главы РФ Владимира Путина. Это соглашение будет включать вопросы "пяти областей".

Об этом рассказал Уиткофф в эфире Fox News. По его словам, якобы Путин стремится к миру в Украине, поэтому разговор велся не только о прекращении огня.

"Это была содержательная встреча. И до ее завершения мы, наконец, пришли к пониманию. Запрос Путина — достичь постоянного мира. Так что это уже не просто прекращение огня", — сказал спецпредставитель США.

Он подчеркнул, что в мирное соглашение входят "пять спорных территорий", скорее всего речь идет о Крыме, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. В ходе встречи с Путиным Уиткофф обсудил протоколы безопасности, НАТО, пятую статью Альянса. То есть, поднимались все вопросы, которые Россия много раз выдвигала Украине как "условия мира".

"Это очень сложная ситуация. Речь идет о действительно проблемных вещах между двумя странами. Но, думаю, мы можем находиться на пороге чего-то действительно важного для мира в целом", — подчеркнул Уиткофф.

Добавим, что разговор Уиткоффа с Путиным длился примерно 4,5 часа. Их встреча прошла 11 апреля в Санкт-Петербурге.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что спецпосланник Трампа и посол Путина Кирилл Дмитриев встретились в Вашингтоне.