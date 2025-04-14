Зеленский хочет ракет, а Путин тоже виноват в войне: что заявил Трамп, пока ждет "хороших предложений"

Заявления Трампа меняются очень быстро

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время ожидает поступление новых инициатив, которые могут помочь завершить войну между Россией и Украиной. Он отметил, что "очень хорошие предложения" уже готовятся и призвал как можно скорее остановить кровопролитие.

Об этом он сказал на совместном брифинге с президентом Сальвадора, комментируя также просьбу Владимира Зеленского о закупке 10 систем ПВО Patriot на сумму $15 миллиардов. Трамп заявил, что не стоит начинать войну с более сильным противником, надеясь лишь на внешнюю помощь: "Когда вы начинаете войну, вы должны знать, что можете ее выиграть. Вы не начинаете войну, а затем надеетесь, что вам дадут ракеты".

Позже в Белом доме Трамп выступил с еще более жестким заявлением, впервые четко признав, что именно Владимир Путин является главным виновником войны: "Миллионы людей погибли из-за трех человек. Я бы сказал – трое. Путин — номер один. Но также Байден, не имевший представления, что делает, и Зеленский. Это война Байден".

Он сравнил ситуацию в Украине с Гражданской войной в США, заявив: "Это поле смерти. Я смотрю на спутниковые снимки".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Трамп продолжает настаивать, что именно администрация Джо Байдена ответственна за начало полномасштабной войны в Украине. В то же время, по словам Трампа, он лично "не имеет к ней никакого отношения", однако стремится остановить боевые действия как можно скорее.