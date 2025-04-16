CEO IDS Ukraine Марко Ткачук вошел в ТОП-20 лидеров украинского бизнеса

Он провел компанию путем трансформаций и роста статуса крупнейшего национального производителя и лидера рынка бутылированных вод в Украине

Марко Ткачук, генеральный директор IDS Ukraine, вошел в двадцатку лучших руководителей Украины по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Он занял 19-е место в общем списке из полусотни победителей и стал единственным представителем отрасли производства напитков.

По оценке составителей рейтинга, возглавляя компанию более 20 лет, Ткачук провел ее путем трансформаций и роста к статусу крупнейшего национального производителя и лидера рынка бутилированных вод в Украине.

Как отмечает издание, 2025 стал знаковым для IDS Ukraine: 30-летие флагманского бренда "Моршинская", признание лидерства Марка Ткачука в управленческой сфере и рекордные результаты компании по итогам 2024 года — все это подтверждает стабильную динамику и устойчивость бизнеса.

"В 2024 году, несмотря на все вызовы, мы вернули объемы продаж до довоенного уровня, уплатили рекордные налоги, пересекая границу 1 млрд грн, увеличили инвестиционные проекты, а наша команда выросла на 9%. Мы расширили программу капитальных инвестиций до 196 млн грн — более чем на 48% по сравнению с 2023 годом. Развитие несмотря на все обстоятельства возможно только тогда, когда в компании есть доверие, стратегия и команда, которая мыслит не кризисами, а перспективами", — прокомментировал Марко Ткачук в интервью для издания "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".

IDS Ukraine объединяет ведущие украинские бренды — "Моршинская", "Миргородская", "Аляска", а также единственный национальный оператор по доставке воды – "IDS Aqua Service", имеющий покрытие более чем в 1600 населенных пунктах. В 2024-м компания достигла самых высоких финансовых результатов за последние годы — выручки более 6,8 млрд грн и 1,15 млрд грн уплаченных налогов.

"Мы подошли к новому этапу своего роста и продолжим масштабироваться в новых категориях. Инвестируем в будущее, потому что понимаем, что именно сейчас нужно действовать смело", — рассказал Ткачук.

Флагманским брендом компании остается "Моршинская", которая в 2025 году отмечает 30 лет. За это время бренд эволюционировал из локального игрока до абсолютного лидера отрасли с долей более 30%. Для усиления позиции в отрасли напитков IDS Ukraine в 2023-2024 годах вывела на рынок ряд новинок: энергетический напиток "Воля", "Моршинскую" со вкусами и сокосодержащий напиток "Лимонада" на основе минеральной воды. Новые продукты уже обеспечивают около 10% продаж компании.

Последние три года IDS Ukraine фокусируется не только на бизнес-результатах, но и на социальной миссии: с начала полномасштабного вторжения компания направила более 500 млн грн на гуманитарные инициативы — от обеспечения питьевой водой и поддержки военных до помощи мобилизованным сотрудникам и реабилитационным центрам. Один из флагманских проектов — инициатива "Воля двигаться вперед" в партнерстве с реабилитационным центром Next Step, в рамках которой часть средств от продажи энергетика "Воля" направляется на помощь раненым воинам.

"Чем эффективнее работает наш бизнес, тем больше мы можем помогать. В этом смысле прибыльность и социальная миссия — не противоположности, а две стороны одной медали. И каждый из украинцев, беря с полки нашу продукцию, совместно с нами делает вклад в большое гуманитарное дело", — объяснил Ткачук, как компания объединяет силу крупного бизнеса и общества.