Российский спортсмен вошел в историю НХЛ

В воскресенье, 6 апреля, российский хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин забил 895-й гол в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки. В США Овечкин фактически стал национальным героем, несмотря на то, что спортсмен является ярым поклонником президента РФ Владимира Путина.

Овечкин забил рекордную шайбу в ворота "Айлендерс". Об этом сообщает "Телеграф".

Во втором периоде "Вашингтон" реализовал большинство, наконечником атаки выступил Овечкин. После этого матч был прерван. НХЛ организовала для путиниста целую церемонию, во время которой хоккеист поблагодарил россиян, а американские фанаты устроили ему овации.

Видео рекордной шайбы Овечкина в НХЛ:

Отметим, Овечкин является основателем движения Putin Team и активно поддерживает главу Кремля. К слову, Путин сделал подарок Овечкину на свадьбе спортсмена. После полномасштабного вторжения путинских войск в Украину НХЛ никак не отреагировала на связь спортсмена с президентом РФ, хотя лигу критиковали за это.

Ранее в РФ рекорд Овечкина сравнили с блокадой Ленинграда. К слову, в России на уровне Госдумы делали заявление о том, что англосаксы помешают Овечкину побить рекорд.