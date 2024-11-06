Трамп отпраздновал победу на выборах с любителями Путина: фото завирусилось в сети

47-й президент США отпраздновал успех с главными соратниками

В США состоялись выборы президента. Победу одержал кандидат от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. На праздничном ужине Трампа заметили в одной компании с миллиардером Илоном Маском и президентом UFC Даной Уайтом.

Данный снимок завирусился в сети, передает visegrad24. На снимке 78-летний Трамп и его сторонники за праздничным столом обсуждают предварительные итоги выборов президента США.

И Маск, и Уайт в той или иной мере поддерживают главу Кремля Владимира Путина. Накануне американские СМИ заявили, что Илон регулярно общается с президентом РФ еще с 2022 года и не только про бизнес. При этом в России это решительно отрицают.

Уайт недавно угодил в скандал, пригласив Путина на турнир по смешанным единоборствам под эгидой UFC. Это шоу хотят организовать в РФ. К слову, Трамп частенько посещает бои UFC.

На данный момент официально Дональд Трамп набрал 267 голосов выборщиков — для победы нужно получить 270. Тем не менее Трамп уже объявил себя победителем, а мировые лидеры начали его поздравлять. Накануне президент Украины Владимир Зеленский поздравил Трампа с победой на президентских выборах в США.