Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США на финишной прямой, — Свириденко

Новое экономическое соглашение на завершающем этапе

В подготовке соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США есть существенный прогресс. В ближайшее время страны подпишут меморандум о намерениях, а затем подготовят полноценное соглашение.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Юлия Свириденко. По ее словам, после завершения всех формальностей, соглашение должна ратифицировать Верховная Рада Украины.

Свириденко рассказала, что команды обеих стран хорошо поработали над текстом соглашения. Юристы уже внесли нужные правки в документ. "Наши технические команды очень основательно поработали вместе над соглашением — есть существенный прогресс, юристы сделали правильные акценты в драфте соглашения, спасибо переговорщикам в обеих командах", — отметила вице-премьер.

По словам Свириденко, специалисты продолжат работу над деталями документа, но большую часть уже согласовали. Вице-премьер подчеркнула, что уровень будущего соглашения должен быть высоким, чтобы обеспечить эффективное сотрудничество между странами.

"Сейчас мы договорились с Американской стороной зафиксировать этот позитив в соответствующем меморандуме о намерениях – в ближайшее время готовимся завершить формализацию соглашения", – добавила Свириденко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что соглашение об ископаемых не защищает Украину, но… Трамп должен получить результат, поэтому хочет его подписать.