Уплата Россией "универсальной пошлины" обеспечила бы США немедленное поступление денег, в отличие от соглашения об украинских полезных ископаемых

Президент США Дональд Трамп не способен заставить обитателя Кремля Владимира Путина сесть за стол переговоров и прекратить войну в Украине на приемлемых для Киева условиях. Говоря языком самого Трампа, у Белого дома "нет карт" и ему срочно нужен способ "улучшить руку США". Такой способ существует: он либо поможет прекратить войну, либо поможет США получить много денег.

Об этом написали известные американские экономисты Гленн Хаббард и Кэтрин Вольфрам в собственной колонке для издания The New York Times. "План Хаббарда-Вольфрам" очень прост: санкции абсолютно против всех, кто участвует в продаже нефти и газа из России в любой из стран мира, или, в качестве альтернативы, уплата Кремлем особого сбора за каждый баррель нефти, чтобы его партнеры избежали этих санкций.

"Этот платеж назывался бы российской универсальной пошлиной. Он начинался бы с низкого уровня и рос с каждой неделей, проходящей без мирного соглашения", – сказано в колонке.

Если бы Белый дом сделал такое объявление и начал действовать, было бы два варианта развития событий: либо россияне будут платить, либо откажутся. Во втором случае вторичные санкции США будут объявлены против всех участников цепочки поставок, в том числе владельцев нефтяных танкеров, страховщиков и покупателей. Маловероятно, что компании из Индии и Китая, китайские нефтеперерабатывающие заводы и владельцы танкеров захотят попасть под такие ограничения, импортируя газ и нефть из РФ. Скрыть перевозки не получится, поскольку они отслеживаются как коммерческими источниками, так и Соединенными Штатами.

Интересно, что по мнению авторов, уплата Россией "универсальной пошлины" обеспечила бы США немедленное поступление денег, в отличие от соглашения об украинских полезных ископаемых. К примеру, пошлина в размере 20 долларов за баррель российской нефти приносила бы 120 млн долларов в день.

"Цель состоит в том, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но чтобы меньше денег поступало в Кремль. Этот план подорвет способность России продолжать вести войну, а также пополнит государственную казну США. Каждый доллар, собранный Соединенными Штатами, — это доллар, который Россия не сможет потратить на финансирование своей войны", – поясняют экономисты.

В конце концов, такие действия США либо заставят Кремль сесть за стол переговоров, надеясь, что в Вашингтоне отменят пошлину, либо позволят Соединенным Штатам ежегодно получать большие деньги, которые не только можно будет пустить на финансирование запланированного сокращения налогов, но и засчитать, как компенсацию за оказание военной помощи Украине. Хаббард и Вольфрам призывают при этом переложить вопрос о принятии такого законопроекта на Конгресс, чтобы Трамп мог защитить свои отношения с Путиным.

Напомним, что на одной из встреч в Саудовской Аравии Россия выдвинула условие, при котором готова согласиться на прекращение огня в Черном море. Кремль требует снятия всех санкций и возвращения в систему SWIFT. Вышеназванное соглашение предусматривает свободное судоходство и отказ от атак на критическую инфраструктуру обоих государств.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил: возвращение РФ в SWIFT — это более 100 млрд долларов транзакций в месяц вместо нынешних 10 млрд, которые станут масштабным финансовым ресурсом для поддержки войны против Украины. А как писал "Телеграф", отмена санкций не облегчит ситуацию для России, но в отношениях Украины и европейских партнеров станет "переломным моментом".