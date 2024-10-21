Элитные дома, недвижимость и не только. Чем еще владеют друзья заместителя Кличко

Журналисты опубликовали новое расследование, связанное с окружением киевского топ-чиновника

Заместитель городского главы Киева Виталия Кличко Владимир Прокопив оказался в центре внимания антикоррупционного расследования журналистов. Причина — семья, а также друзья топ-чиновника имеют в своем распоряжении элитные квартиры и коммунальные объекты недвижимости в столице.

Об этом рассказывается во второй части расследования журналистов "Bihus. Info". Премьера состоялась 21 октября, а первая часть вышла 14 октября.

Речь идет об Александре Поштарюке и Андрее Стеценко. По данным журналистов, перед тем, как стать собственниками теперь уже бывшего коммунального имущества, они помогли семье Прокопива получить элитный жилой дом по дешевой цене.

Поштарюк является земляком Прокопива: оба — выходцы из Ивано-Франковска. В 2016 году он продал Прокопиву автомобиль MERCEDES-BENZ GLK 220 CDI 4 MATIC по цене, которая в два раза ниже рыночной. Через два года он помог чиновнику купить дом на 600 квадратных метров в коттеджном городке "Коник" на юге Киева.

Достроенный, но не отремонтированный дом Поштарюк отдал Прокопиву и получил взамен его дом в 5 раз меньше — он тоже расположен на окраине Киева. И пока новый дом для Прокопива приводили в порядок, чиновник жил в соседнем доме, который тоже купил его друг. При этом он не платил за аренду помещения, хотя формально он арендовал дом.

Также компания "Бенефис-Инвест", которая входит в орбиту Поштарюка, выкупила офисное помещение на 300 квадратных метров. Оно расположено на улице Тарасовской в центре столицы: его купили по цене в несколько раз ниже, чем продается коммерческая недвижимость в схожих домах по этой же улице.

Кроме того, фирма "Паркпоинт", которая тоже подчиняется Поштарюку, владеет зданием на 170 квадратных метров — оно расположено на ВДНХ. До этого оно принадлежало одному из коммунальных предприятий, его также арендовал благотворительный фонд, который возглавляли депутат партии "Европейская солидарность" Людмила Ковалевская и Евгений Чугуев. Последний был доверенным лицом Прокопива на местных выборах в Киеве. Сам Прокопив также входит в данную политическую силу.

После покупки данного помещения там планировали сделать кофейню, но потом проект заморозили. СБУ и прокуратура начали расследование по подозрению в финансовых махинациях: по данным дела, стоимость ремонта была завышена, а цена выкупа здания — снижена.

Еще одним другом Прокопива является Андрей Стеценко, тоже уроженец Ивано-Франковска. Его жена с 2018 года работает в Секретариате Киевского городского совета.

Стеценко, как и Поштарюк, помог Прокопиву получить элитную недвижимость в Киеве за дешевую цену. Сначала он инвестировал от своего имени в строительство жилого комплекса Signature. При этом он приобрел квартиру по цене в четыре раза ниже рыночной, а затем по этой же цене продал права на квартиру фирме жены Прокопива. Сейчас Signature считается самым дорогим ЖК Киева.

Еще Стеценко владеет собственностью, которая раньше была коммунальной. Речь идет о здании на 460 квадратных метров на Трухановом острове. Это давно заброшенный ресторан, который находится на 2 гектарах земли и имеет выход к пляжу.

Вначале его хотели передать под реабилитационный центр для участников российско-украинской войны, но потом городская власть решила продать объект. Первым собственником стала фирма "Кронкер Груп", а потом эту компанию и ее имущество приобрел Стеценко.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что нардеп от "Батькивщины" мог захватить участок леса на Черниговщине. Речь идет о Валерии Дубиле.