Требовал от пациента с биполярным расстройством взятку. Какой приговор суд вынес врачу с Днепра

Госпитализация в обмен на деньги

В Днепре и. о. заведующего психиатрическим отделением требовал от больного с биполярным расстройством взятку на сумму 500 долларов. Суд признал врача виновным и назначил ему наказание.

Об этом говорится в документе, обнародованном в Едином реестре судебных решений. Инцидент произошел еще в августе 2024 года.

По данным суда, исполняющий обязанности заведующего отделением №16 Днепропетровской многопрофильной клинической больницы по предоставлению психической помощи захотел извлечь неправомерную выгоду от пациента. В конце августа будущий пациент обратился к врачу по поводу госпитализации для подтверждения диагноза "F31.5 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод тяжелой депрессии с психотическими симптомами".

Но и.о. заведующий подчеркнул, что за беспрепятственную госпитализацию и последующее лечение, а также получение документов, подтверждающих объективный диагноз, необходимо предоставить врачу 500 долларов. Через несколько дней пациент так и поступил. Более того, во время госпитализации он предоставил документ, ранее подтверждавший у него наличие биполярного расстройства.

"В соответствии с заключенным соглашением о признании виновности от 21.01.2025 года, стороны согласовали назначение наказания по ч. 1 ст. 368 УК Украины в виде штрафа в размере полутора тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, составляющих 25 500,00 грн, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления сроком 1 год, без применения специальной конфискации", — говорится в определении суда.

Заметим, что, учитывая курс доллара на август 2024 года, тогда пациент заплатил врачу примерно 21 тысячу грн взятки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за неправильные показатели счетчика украинка получила штраф в 9 тысяч.