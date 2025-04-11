США выдвинули Украине жесткие условия соглашения по поводу полезных ископаемых: СМИ выяснили детали

На привлечение международных консультантов выделили $2,7 млн.

Администрация президента США Дональда Трампа предложила Украине новую версию соглашения о доступе к природным ресурсам, которая предусматривает возврат всей оказанной помощи — без гарантий безопасности. Соглашение может стать частью более широких переговоров по поводу будущего двусторонних отношений между Киевом и Вашингтоном.

Как сообщает The New York Times, новое предложение США обязывает Украину передавать 50% доходов от эксплуатации природных ресурсов, портов и трубопроводов в инвестиционный фонд под контролем Вашингтона. Прибыль от фонда будет полностью получать американская сторона, пока Украина не вернет всю сумму помощи, предоставленной США во время войны, плюс 4% годовых. После этого часть прибыли сможет быть реинвестирована в украинские добывающие проекты, хотя точные механизмы и пропорции не уточняются.

Также США получат право первого предложения на участие в новых проектах в сфере природных ресурсов и возможность накладывать вето на их продажу третьим странам. В первый год действия соглашения Украина не сможет предлагать инвестиционные возможности другим государствам на более выгодных условиях, чем предложенные США.

Контроль над фондом будет осуществляться правительственным агентством США — International Development Finance Corporation, которое будет иметь преимущество в наблюдательном совете: трех представителей против двух от Украины. Это ведомство также будет контролировать все проекты, финансируемые через фонд.

В тексте нового предложения не упомянуто никаких обязательств по безопасности Украины — пункт, который Киев ранее сумел включить в предыдущий проект соглашения. По данным NYT, после провальной встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в феврале в Овальном кабинете, переговоры были возвращены в первоначальные жесткие условия.

В настоящее время украинская делегация во главе с заместителем министра экономики Тарасом Качкой находится в Вашингтоне для технических консультаций, которые продлятся два дня. Ожидается, что переговоры не будут предусматривать участия чиновников с обеих сторон. Глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что любое соглашение должно быть взаимовыгодным и не препятствовать евроинтеграционному курсу государства.

Правительство Украины также привлекло международных консультантов для анализа потенциальных рисков и подготовки к соглашению — соответствующее финансирование в размере $2,7 млн уже предусмотрено бюджетом.

Напомним, ранее "Телеграф" пообщался с геологоми сотрудником Национального научно-природоведческого музея НАН Украины Евгением Науменко, чтобы понять, что именно в Украине может заинтересовать США.