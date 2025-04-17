Эксперт назвал топ 10 антидостижений НАБУ к 10 годовщине со дня его создания

По его словам, государство тратит на НАБУ гораздо больше средств, чем получает в результате расследований

За 10 лет с момента создания Национальное антикоррупционное бюро тотально разочаровало украинцев: потратило на свою деятельность в разы больше денег, чем взыскало с коррупционеров. В то же время его руководство и детективы настолько увязли в скандалах, что даже антикоррупционные активисты считают целесообразным распустить НАБУ.

Бюро так боролось с коррупцией, что не заметило, как стало ее частью, – дал оценку деятельности НАБУ политический эксперт, юрист Михаил Шнайдер.

"Национальному антикоррупционному бюро не доверяют 62,3% украинцев. Приблизительно так выглядят 10 лет антикоррупционной реформы: НАБУ прошло путь от надежды украинцев на очищение от коррупции до райотдела с мухами и торговлей наркотой. Юридическое сообщество неоднократно высказывалось на этот счет: Бюро нужно разогнать, потому что с этим Бюро результатов уже не будет. НАБУ так боролось с коррупцией, что не заметило, как стало ее частью", – написал Шнайдер.

Он привел 10 антидостижений Бюро за время его существования. Прежде всего, государство тратит на НАБУ гораздо больше средств, чем получает в результате расследований. Расходы в 2,2 раза больше полученной выгоды: в 2024 году госбюджет потратил на содержание НАБУ 1,874 млрд грн, тогда как деятельность Бюро привела к возвращению от коррупционеров аж… 823 млн грн, отметил эксперт.

Также он напомнил, что первый руководитель Бюро Артем Сытник – официальный коррупционер, из-за которого США обвинили Украину во вмешательстве в их выборы. Кроме того, действующий руководитель НАБУ Семен Кривонос имеет официальную судимость, а его жену поймали на обслуживании криминального авторитета, сообщил Шнайдер.

В целом, подчеркнул он, вопреки требованиям закона, за 10 лет не было проведено ни одного аудита НАБУ, а само Бюро ни разу не отчиталось перед украинцами в Верховной Раде.

Среди других достижений, отмеченных экспертом, побег в Румынию детектива НАБУ, который имел связи с россией и большие проблемы с кредитами; поимка представителя НАБУ на изготовлении и сбыте амфетаминов и других наркотиков; слив расследований по злоупотреблениям на закупке дронов для ВСУ; принуждение свидетелей к интимным отношениям детективами; помощь родственникам преступников уйти от ответственности; вынесение НАБУ на доску позора антикоррупционными организациями.

По свидетельству эксперта, десятая годовщина НАБУ проходит тихо и незаметно, в отличие от времени, когда Бюро стартовало.

"В СМИ нет отчетов. Не слышно одобрительных оценок. Грустно, как на поминках. Созданная в 2015 году под аплодисменты общественных активистов структура, на которую возлагалось столько надежд, без лишнего шума сходит на нет. Те, кто шел убивать дракона, сами стали драконом. Скандалов становится все больше, а успехи незаметны уже даже в микроскоп", – резюмировал Шнайдер.